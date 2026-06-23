Με μία μεγάλη συναυλία της Ανδρομάχης, την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 9 μ.μ., στο λιμάνι της πόλης, κάνει πρεμιέρα το φετινό Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας.

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια, με επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και έχουν γίνει viral, αναμένεται να προσφέρει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026» περιλαμβάνει δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ και δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Στόχος, σύμφωνα με τον Δήμο, είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, η κοινωνική συνοχή, αλλά και η τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και το 5ο Παιδικό Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Σιδηροδρόμων από την 1η Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου, με δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, προβολές ταινιών από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, παιδικές παραστάσεις από την ομάδα Polis Art Events, δράσεις στην «Αυτοσχέδια Σκηνή», κουκλοθέατρο από την ομάδα Tsikibom, καθώς και εργαστήρια κατασκευής κούκλας από την Πειραματική Σκηνή.

Επιπλέον, το φετινό πρόγραμμα δίνει έμφαση στη στήριξη και ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων, μέσα από εκδηλώσεις στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας. Στις δράσεις εντάσσονται ακόμη θεατρική παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, παρουσιάσεις από τις σχολές της Κ.Ε. «Φάρις», εκδηλώσεις του Ηλιακού Κινηματογράφου στο πλαίσιο του δικτύου Solar World Cinema Network, καθώς και συνεργασίες με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους και καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, τόνισε ότι το καλοκαίρι για την Καλαμάτα «δεν είναι απλώς μία ακόμη εποχή, αλλά μία εμπειρία που αξίζει να ζήσουν όλοι». Όπως σημείωσε, το Πολιτιστικό Καλοκαίρι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, μέσα από ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων, ενώ υπενθύμισε και τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο υπόσχεται στη νέα του δεκαετία πολλές συγκινήσεις.

Ο κ. Βασιλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ, επισημαίνοντας ότι κάθε Τετάρτη στο Πάρκο Σιδηροδρόμων τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν, να εκπαιδευτούν και να περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι δράσεις είναι δωρεάν, απευθύνοντας κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά. Όπως σημείωσε, ο Δήμος λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στη σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να συμμετάσχουν μαζί με τα παιδιά τους στις δράσεις, αξιοποιώντας την ευκαιρία για ποιοτικό χρόνο και ένα όμορφο καλοκαίρι.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ «ΦΑΡΙΣ»

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου της πόλης, με γενικό τίτλο «Βιοποικιλότητα 3».

Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα, σημείωσε ότι οι εικαστικές τέχνες δεν πρέπει μόνο να εκφράζουν συναισθήματα, αλλά και να προβληματίζουν τον άνθρωπο. Στην έκθεση συμμετέχουν περίπου 360 σπουδαστές, ηλικίας από 4 έως 84 ετών, παρουσιάζοντας επιλεγμένα έργα από τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Τα έργα προέρχονται από όλα τα τμήματα, όπως ζωγραφική, κεραμική, αγιογραφία, χαρακτική και ελεύθερο σχέδιο, αναδεικνύοντας την πολυμορφία των εικαστικών εκφράσεων και τη δημιουργική δυναμική ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών. Ο κ. Λαμπρινίδης έκανε λόγο για ένα μήνυμα ελπίδας μέσα από την έκθεση, την οποία χαρακτήρισε «γιορτή δημιουργίας».

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας θα παρουσιάσει την καλοκαιρινή καταληκτική της παράσταση στο Μέγαρο Χορού. Η παράσταση αποτελεί την κορύφωση της εκπαιδευτικής χρονιάς και ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για τη σχολή, καθώς αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά, την πρόοδο και τη δημιουργική εξέλιξη των μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της σχολής, Θώμη Σταμούλη, ανέφερε ότι το κοινό θα παρακολουθήσει το αποτέλεσμα μίας ιδιαίτερα δημιουργικής χρονιάς, τονίζοντας ότι στην παράσταση θα συμμετάσχουν όλα τα τμήματα της σχολής και ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ εντυπωσιακό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, λόγω της βλάβης στο σύστημα κλιματισμού του Μεγάρου, θα τοποθετηθούν ειδικοί ανεμιστήρες, ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους συμμετέχοντες και το κοινό. Η διάρκεια της παράστασης θα είναι περίπου μία ώρα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, Στάθης Γυφτάκης, ανέφερε ότι είχαν προγραμματιστεί δύο μεγάλες συναυλίες με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, οι οποίες, λόγω της βλάβης στο Μέγαρο Χορού, αποφασίστηκε να μεταφερθούν για το φθινόπωρο, ενώ τον Σεπτέμβριο θα τιμηθούν και παιδιά που ξεχώρισαν σε διαγωνισμούς.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει και η παράσταση της τάξης Μελοδραματικής, η οποία θα παρουσιαστεί την 1η και 2α Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής. Η φετινή παραγωγή είναι αφιερωμένη στην κωμική οπερέτα «Δάφνις και Χλόη» του Jacques Offenbach, βασισμένη στο γνωστό βουκολικό έργο του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα Λόγγου. Το έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1860, συνδυάζει σατιρική διάθεση, ρομαντισμό και κωμικές ανατροπές, μέσα από την ιστορία δύο αθώων νέων που έρχονται αντιμέτωποι με τον θεό Πάνα και τις Βακχίδες.

Παράλληλα, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας διοργανώνει το διεθνές φεστιβάλ «Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας». Το 10ο επετειακό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιό του συνεχίζεται ο Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Μουσικών, ενώ εγκαινιάζεται και ένας νέος πρωτοποριακός θεσμός, η 1η Διεθνής Ακαδημία Σύνθεσης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Ο κ. Γυφτάκης εξέφρασε την προσδοκία ότι και φέτος η ανταπόκριση του κοινού θα είναι αντίστοιχη με την περσινή, καθώς το 2025 οι περισσότερες συναυλίες ήταν sold out. Ο ίδιος έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα δημιουργική χρονιά, εκτιμώντας ότι με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και η επόμενη περίοδος για το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Κ.Ε. «ΦΑΡΙΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

Σάββατο 20 Ιουνίου | 20:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Συναυλία Συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας

Πέμπτη 25 Ιουνίου | 20:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΦΑΡΙΣ»

«ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 3» Έκθεση εικαστικών έργων εκπαιδευτικής χρονιάς 2025-2026

Διάρκεια έκθεσης : 26/06 – 31/08/2026

Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00- 21:00

Σάββατο 27 Ιουνίου | 20:30

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας

Τρίτη 30 Ιουνίου | 21:00

ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Συναυλία με την Ανδρομάχη

Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Ιουλίου | 21:00

Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής

«Δάφνις και Χλόη»-οπερέτα

Παρασκευή 10, Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου | 21:15

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ART» της Γιασμίν Ρεζά

Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr

Δευτέρα 6 Ιουλίου | 20:30

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

Σάββατο 30 Αυγούστου | 21:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη

7o ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

1 Ιουλίου - 26 Αυγούστου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Τετάρτη 1 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος Πατινάζ

Παιχνίδια με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Τετάρτη 8 Ιουλίου | 21:00 | Πλατεία Ευκαλύπτων

Παιδικό Υπαίθριο Σινεμά, από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας - Filmhouse

Τετάρτη 15 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος Πατινάζ

«Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» μετακινούμενη, διαδραστική παράσταση τέχνης για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη γέλιο και σαπουνόφουσκες, από την PolisArt Events

Τετάρτη 29 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος ‘’Βαγόνι του ΣΕΜ’’

«Κυκλική Οικονομία - Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση»

εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας

Τετάρτη 5 Αυγούστου | 20:00 │Χώρος Πατινάζ

«Καλοκαιρινές μουσικοδρομίες» μια διαδραστική καλοκαιρινή συναυλία για όλη την οικογένεια από την ομάδα ‘’Τσικιμπόμ’’

Τετάρτη 19 Αυγούστου | 20:00 │Θέατρο Βαγόνι

Παράσταση Κουκλοθέατρου «Η Γιορτή των Χρωμάτων»

από την ομάδα "Αυτοσχέδια Σκηνή"

Τετάρτη 26 Αυγούστου | 18:00-21:00 | Χώρος Βαγόνι Πειραματικής Σκηνής ‘’τρένο με τις κούκλες’’ (είσοδος από Ψαρών)

Εργαστήρι κατασκευής κούκλας από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Για δηλώσεις συμμετοχής, κα Πετρουλάκη Λέττα 6977437279

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 2026

ΑΜΦΕΙΑ | Κυριακή 28 Ιουνίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΒΕΡΓΑ | Δευτέρα 29 Ιουνίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΠΛΑΤΥ | Πέμπτη 9 Ιουλίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΠΗΓΕΣ | Σάββατο 18 Ιουλίου | 21:00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΑΡΙΟΧΩΡΙ | Κυριακή 19 Ιουλίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΝΕΔΟΥΣΑ | Πέμπτη 23 Ιουλίου | 21:00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΠΟΛΙΑΝΗ | Παρασκευή 24 Ιουλίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΑΙΘΑΙΑ | Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΛΑΙΪΚΑ | Παρασκευή 31 Ιουλίου | 21:00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ | Σάββατο 1 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΛΑΔΑΣ | Σάββατο 01 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ | Τετάρτη 05 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ | Τετάρτη 05 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΠΗΔΗΜΑ | Παρασκευή 07 Αυγούστου |21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ | Σάββατο 08 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ | Τετάρτη 12 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΑΡΦΑΡΑ Ι Κυριακή 16 Αυγούστου | 21:00

Συναυλία με το συγκρότημα «Ήχος του Νότου»

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ | Τετάρτη 19 Αυγούστου | 20.30

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΚΑΡΒΕΛΙ | Παρασκευή 21 Αυγούστου | 21.00

Παράσταση Καραγκιόζη – Τάσος Τσώνης

ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ |Σάββατο 22 Αυγούστου | 21:00

Γιορτή Αγκινάρας

ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ | Κυριακή 23 Αυγούσοτυ | 20.30

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

ΑΓΡΙΛΟΣ | Δευτέρα 24 Αυγούστου | 20.30

Παράσταση Καραγκιόζη – Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Solar Cinema | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

(έναρξη προβολών 21:00)

ΠΗΓΕΣ | Τετάρτη 1 Ιουλίου | προβολή 3 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Οι Επικηρυγμένοι (23’) του Ίωνα Ευθυμίου

Οι λύκοι επιστρέφουν στην Αττική μετά από 60 χρόνια απουσίας και προβλήματα διαχείρισης

της άγριας ζωής έρχονται στην επιφάνεια. Οι συγκρούσεις με τον άνθρωπο είναι αναπόφευκτες

και αυτό το γεγονός προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις. Ιδιαίτερα όταν το πιο δαιμονοποιημένο ζώο

όλων των εποχών έχει εγκατασταθεί στο κακοποιημένο βουνό της Πάρνηθας.

Η Ιστορία μɩας Λαθρανασκαφής 30' του Μɩχάλη Γɩαννακάκη

Ο Γɩώργος Φυγετάκης αφηγείταɩ την ɩστορία της λαθρανασκαφής, στον Άγɩο Γεωργίο

της Σητείας, στα τέλη της δεκαετίας του '60.

Σμύρɩδα, Μάρμαρο καɩ Αμπέλɩ 20'του Ορέστη Ρούσκα

Στο νησί της Νάξου, ένας οɩνοποɩός, ένας μελɩσσοκόμος, ένας μουσɩκός καɩ ένας ντόπɩος που αναβɩώνεɩ μɩα ɩστορɩκή γεɩτονɩά προσφέρουν μɩα ήσυχη αντίσταση στον υπερτουρɩσμό μέσα από τη δουλεɩά καɩ τον τρόπο ζωής τους.

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | Παρασκευή 3 Ιουλίου | προβολή ντοκιμαντέρ

Μ’ αρέσουν οι καρδιές σαν την δική μου. Μάρκος Βαμβακάρης του Γιώργου Ζέρβα

ΛΑΔΑΣ | Κυριακή 5 Ιουλίου | προβολή ταινίας μυθοπλασίας

Η νοσταλγός της Ελένης Αλεξανδράκη

ΑΛΑΓΟΝΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ιουλίου | προβολή ντοκιμαντέρ

Η μητέρα του σταθμού της Κωστούλας Τωμαδάκη