Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης παρουσιάζει τις «Oρνιθες» του Αριστοφάνη

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 μ.μ. και θα ακολουθήσουν παραστάσεις την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου την ίδια ώρα.

Η παράσταση αποτελεί το επιστέγασμα της δημιουργικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς από την Εφηβική Ομάδα του Θ.Ε.Μ. Οι νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μεταφέροντας στο σήμερα το χιούμορ, τη φαντασία και τον διαχρονικό προβληματισμό του Αριστοφάνη γύρω από την κοινωνία, την εξουσία και τα ανθρώπινα όνειρα.

Οι «Όρνιθες» παραμένουν ένα έργο βαθιά σύγχρονο. Μέσα από την αναζήτηση ενός καλύτερου τόπου, ο Αριστοφάνης φωτίζει τη διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη για έναν δικαιότερο και πιο ελεύθερο κόσμο.

Στη σκηνική προσέγγιση της Εφηβικής Ομάδας, το έργο περνά μέσα από τη ματιά των νέων ανθρώπων που βρίσκονται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Οι ήρωες ξεκινούν θέλοντας να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινωνία, όμως η επαφή με την εξουσία τους απομακρύνει από το αρχικό τους όραμα.

Με χιούμορ, σάτιρα και συλλογικότητα, η παράσταση συνομιλεί με το σήμερα και θέτει ένα επίκαιρο ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να χάσει τις αξίες που τον οδήγησαν σε αυτή την προσπάθεια;

Μέσα από τη θεατρική διαδικασία, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την καλλιτεχνική έκφραση, αναδεικνύοντας τη σημασία της θεατρικής παιδείας στη διαμόρφωση ενεργών και δημιουργικών νέων ανθρώπων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Ελένη Ευταξοπούλου, Ενδυματολόγος – Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη, Φωτισμός – Ηχητικά: Ανδρέας Χήνης, Παναγιώτης Παπαζερβέας, Βίντεο: Σταύρος Αρβανίτης, Φωτογράφιση: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Προβολή & Social Media: Χρυσαυγή Καφόπουλου, Σχεδιασμός Αφίσας: Νάσια Κουζή, Επιμέλεια Αφίσας: Μαρία Αγγελική Βασιλαδιώτη.

Παίζουν (αλφαβητικά): Ευθυμία Αγγελοπούλου, Ζέτα Αναγνώστου, Ελεάννα Ανδριανοπούλου, Ελευθερία Αθανασοπούλου, Χριστόφιλος Αθανασόπουλος, Άσπασία Μαρία Γκαργκούλα, Φώτης Καλοφωλιάς, Κατερίνα Καπράλου, Νάσια Κουζή, Ντένια Λαμπροπούλου, Αλέξανδρος Λιανός, Ηλίας Μαρκάτσελης, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Σαμπαζιώτη, Βενετία Κωνσταντίνα Σταθοπούλου,

Βασίλης Τσιμπούρης, Γεώργιος Τσοπανάκης, Όλγα Χαριτοπούλου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6948290907.