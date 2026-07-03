Σημαντική πολιτιστική σύμπραξη για την Καλαμάτα: Συνεργασία μεταξύ Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Εθνικού Θεάτρου και Φάρις

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον πολιτισμό της Καλαμάτας σηματοδοτεί η έγκριση του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις», η οποία συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η συνδιοργάνωση της νέας πλατφόρμας εξωστρέφειας «SYSTEMA – For the Greek Performing Arts», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου στην Αθήνα, την Επίδαυρο και την Καλαμάτα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία και τη διεθνή πολιτιστική κοινότητα, φέρνοντας σε επαφή Έλληνες δημιουργούς με εκπροσώπους σημαντικών θεάτρων, φεστιβάλ και πολιτιστικών οργανισμών του εξωτερικού.

Η συμμετοχή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο διοργανώνεται από τη Φάρις, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της πόλης στον χάρτη των παραστατικών τεχνών. Μέσα από τη συγκεκριμένη σύμπραξη, η Καλαμάτα αποκτά ενεργό ρόλο σε ένα εθνικό δίκτυο πολιτιστικής εξωστρέφειας, δίπλα σε δύο κορυφαίους δημόσιους πολιτιστικούς οργανισμούς, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο.

Το SYSTEMA θα αναπτυχθεί ως ένα συμπυκνωμένο επταήμερο πρόγραμμα, με παραστάσεις θεάτρου και χορού, δράσεις δικτύωσης, παρουσιάσεις καλλιτεχνών, προβολές, μουσικά live και επαγγελματικές συναντήσεις. Στόχος είναι η προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό, η ενίσχυση των διεθνών μετακλήσεων και η δημιουργία νέων συνεργασιών με φορείς, φεστιβάλ και δίκτυα από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας, εκπρόσωποι διακεκριμένων διεθνών πολιτιστικών οργανισμών θα παρακολουθήσουν δεκαεννέα παραστάσεις θεάτρου και χορού στο βασικό πρόγραμμα και δύο ακόμη στο παράλληλο πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με το Μέγαρο Χορού να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Η σύμπραξη χρηματοδοτείται από χορηγούς του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τη Mastercard και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με συνολικό ποσό 142.500 ευρώ. Από αυτά, οι 100.000 ευρώ θα καλύψουν δαπάνες διοργάνωσης, όπως διαμονές, μετακινήσεις, φιλοξενία, παραγωγικό υλικό και υπηρεσίες εκτέλεσης παραγωγής. Παράλληλα, δημιουργείται το Ταμείο Εξωστρέφειας Εθνικής Τράπεζας – Mastercard, ύψους 42.500 ευρώ, το οποίο θα απευθύνεται στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες του SYSTEMA, ενισχύοντας τις δυνατότητες διεθνούς παρουσίας των παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρις, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Σωτήρης Κριτσωτάκης, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντική εξέλιξη για την πόλη, σημειώνοντας ότι αναμένεται να ακολουθήσει ακόμη μία σημαντική συνεργασία το προσεχές διάστημα. Όπως ανέφερε, η έγκριση του σχεδίου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτιστική ενίσχυση της Καλαμάτας, ακόμη και σε περιόδους που θεωρούνται λιγότερο ενεργές, εξαίροντας παράλληλα την πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Χορού, Τζένης Αργυρίου.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία και για μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στην κα. Αργυρίου. Αναφερόμενος και στους τρόπους αξιοποίησης του Μεγάρου Χορού, υπενθύμισε ότι ήδη από το 2009 είχε τεθεί η ιδέα από την τότε καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Βίκυ Μαραγκοπούλου, μετά από αίτημα της δημοτικής αρχής, για συναντήσεις με ανθρώπους που διαχειρίζονται αντίστοιχους θεσμούς, με στόχο να προκύψουν προτάσεις και νέες συνεργασίες. Όπως σχολίασε, μέσα από τη σημερινή σύμπραξη μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για νέες ιδέες και πρωτοβουλίες.