Όλα έτοιμα για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Τροποποίηση προϋπολογισμού χωρίς αλλαγή στο τελικό ποσό

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις εγκρίθηκε η τροποποίηση απόφασης, η οποία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ, καθώς και τον καθορισμό των εισιτηρίων των παραστάσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι τιμές των εισιτηρίων που έχουν ήδη εγκριθεί δεν τροποποιούνται. Η αναμόρφωση αφορά αποκλειστικά επιμέρους προσαρμογές στον προϋπολογισμό, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά το στάδιο υλοποίησής του, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται το τελικό ποσό, το οποίο παραμένει στις 650.000 ευρώ.

Αναφερόμενος στην πορεία των προετοιμασιών, ο πρόεδρος της Φάρις, Σωτήρης Κριτσωτάκης, τόνισε ότι όλοι οι συντελεστές έχουν εργαστεί μεθοδικά και εντατικά, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως σημείωσε, παρά τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η Καλαμάτα είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ στην ιστορία του θεσμού.

Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος επανέφερε το ζήτημα της χρηματοδότησης και της ανάγκης ενίσχυσής της, υπογραμμίζοντας ότι ο θεσμός διαθέτει πλέον ισχυρά εφόδια ώστε να διεκδικήσει τους πόρους που του αναλογούν. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί μπορούν να δημιουργήσουν νέες προϋποθέσεις για την περαιτέρω στήριξη του Φεστιβάλ.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αναμένεται να προσελκύσει για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον του κοινού και των ανθρώπων του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πόλη στον σύγχρονο χορό και στη διεθνή πολιτιστική σκηνή.