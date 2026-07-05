Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τον «Βασιλιά Γκόρντογκαν» - Από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Είκοσι δύο μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Καλαμάτας ανεβαίνουν στη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα σουρεαλιστικό και βαθιά συμβολικό έργο, που στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την αυθαιρεσία της εξουσίας και την απομόνωση. Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, ενώ τη μουσική της παράστασης παραχώρησε ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός, όπως την είχε γράψει για την παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης, σε μετάφραση Βασίλη Νικολαΐδη και σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος.

Το έργο «Ο Βασιλιάς Γκόρντογκαν» αποτελεί ένα σουρεαλιστικό παραμύθι, το οποίο διατηρεί τους κλασικούς ήρωες των παραμυθιών —την πριγκίπισσα, τον πρίγκιπα, τον κακό βασιλιά, τον τρελό, τα ξωτικά, τους ιππότες και τους χωρικούς— τους τοποθετεί όμως σε έναν κόσμο απόλυτης παρακμής, διαφθοράς και χρεοκοπίας. Η πριγκίπισσα παρουσιάζεται σκληρή και κακομαθημένη, ο αγνός πρίγκιπας Τίνατιν αδυνατεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο ωμής βίας, ενώ ο «Τρελός» υποκύπτει στον φόβο του και υπηρετεί το κακό. Στο τέλος, ο φθαρμένος αυτός κόσμος εξολοθρεύεται από τον κακό βασιλιά Γκόρντογκαν, ο οποίος απομένει μόνος, απομονωμένος και ανίσχυρος, ξεσπώντας τη μανία του ακόμη και στη φύση. Η βία, έτσι, οδηγείται στην απόλυτη μοναξιά. Ωστόσο, το έργο αφήνει μια χαραμάδα κάθαρσης και ελπίδας. Από την ένωση ενός αγνού ιππότη που έχει χάσει τη μνήμη του και ενός ξωτικού, που συμβολίζει την επιστροφή στις γήινες αξίες, γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος, την ώρα που ο Γκόρντογκαν χάνεται ανίσχυρος στο δάσος.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε την Παρασκευή, η πρόεδρος της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, Λέττα Πετρουλάκη, έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό, αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστό έργο. Όπως ανέφερε, ο Ράντοβαν Ίβσιτς το έγραψε σε μια εποχή πολέμου, επηρεασμένος από παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή που είχε παρακολουθήσει στη Γαλλία σε ηλικία 17 ετών, η οποία τον έκανε να προβληματιστεί βαθιά για την άδικη χρήση της εξουσίας. Η κα. Πετρουλάκη σημείωσε πως το έργο γράφτηκε για να αναδείξει πόσο κακό μπορεί να προκαλέσει ένας κακός ηγέτης, ένας βασιλιάς που σκορπώντας θάνατο και βία δημιουργεί μια κοινωνία παρακμασμένη και διεφθαρμένη. Τόνισε ακόμη πως η παράσταση έρχεται να προβληματίσει το κοινό, μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανονικότητα μια κοινωνία αδιαφορίας και εξαπάτησης, αλλά να στεκόμαστε με ευθύνη, στήριξη και ενδιαφέρον απέναντι στον διπλανό μας.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Αδάμ ανέφερε πως ο συγγραφέας δημιουργεί ένα παραμυθιακό πλαίσιο, μέσα από έναν σαρκαστικό και κωμικό τρόπο, με στόχο να καυτηριάσει τη βία της εξουσίας και την αναλγησία της. Όπως υπογράμμισε, μέσα από την παράσταση γεννιέται η ελπίδα για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε το έργο απαιτητικό ως προς την προετοιμασία του, σημειώνοντας ωστόσο πως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια όμορφη παράσταση, η οποία θα το προβληματίσει αλλά και θα το ψυχαγωγήσει. Η είσοδος γίνεται με κουπόνι ενίσχυσης αξίας 10 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ και ισχύει για μαθητές, ανέργους και πολύτεκνους. Η παράσταση θα ανέβει έως και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, την ίδια ώρα.

Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 6971540945 και 6977437279.