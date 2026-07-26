«Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή» στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Η παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή» σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα, θα ανέβει τη Δευτέρα 27/7 στις 8.30 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Η επίσημη θεατρική παράσταση, ζωντανεύει τον μαγικό κόσμο της παγκόσμιας επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού.

Η Μάσα και ο Αρκούδος, είναι ένα από τα πέντε κορυφαία παιδικά σε Ευρώπη και Αμερική, μεταδίδεται σε περισσότερες από 130 χώρες, πάνω από το 78% των παιδιών παγκοσμίως γνωρίζουν τους ήρωες και το 2021 βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης των πιο δημοφιλών εκπομπών για παιδιά στον κόσμο.

Λίγα λόγια για το έργο...

Η Μάσα και ο Αρκούδος ετοιμάζουν μία μεγάλη γιορτή για την Ντάσα! Ένα πάρτυ έκπληξη για τα γενέθλια της και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φίλους στο υπέροχο δάσος τους. Μια πεντανόστιμη τούρτα με συνταγή του Αρκούδου ετοιμάζεται και όλοι περιμένουν να υποδεχτούν τη Ντάσα. Τι συμβαίνει όμως όταν η Ντάσα καθυστερεί να πάει στο πάρτυ-έκπληξη και η Μάσα οργανώνει όλη την παρέα και ξεχύνονται στο δάσος να την βρουν; Όλοι μαζί επί σκηνής τραγουδούν, χορεύουν και μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο της Μάσα προσκαλώντας παιδιά και μεγάλους σε ένα παιχνίδι μυστηρίου που πρέπει να παίξουν και να λύσουν όλοι μαζί. Γιατί στο μαζί βρίσκεται η χαρά, το μαζί δημιουργεί την αγάπη και από το μαζί γεννιούνται οι πιο ωραίες ιστορίες και οι ομορφότερες αναμνήσεις.

Η Μάσα, ο Αρκούδος, η Ρόζι, η Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλλυ και ο Σλάυ, και φυσικά η Ντάσα μας υποδέχονται και μας υπόσχονται μία περιπέτεια γεμάτη μουσικές, γέλιο, τραγούδι, ακροβατικά και παιχνίδι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα, Κείμενο: Χάρης Χιώτης, Αγνή Χιώτη, Μουσική: Γιώργος Κωστογιώργης, Σκηνογραφία: Ντίνα Ζαφειρίου, Kolossaion Productions, Ενδυματολογία: Σωτήρης Καραθανάσης, Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα, Φωτισμοί: Τρύφωνας Κεχαγιάς, Βοηθός Σκηνοθέτη: Βασιλική Ζαφειρίου, Sound design: Τσεσμελόγλου Δημήτρης, Υπεύθυνος Κατασκευής Σκηνικών: Kolossaion Productions, Hair styling: Γιαννακοπούλου Άννα, Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς, Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης, Παραγωγή: Kolossaion Productions.

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Κριστιάνα Καρρίκι, Κωνσταντίνα Λάγγη, Δημήτρης Μπουζούδης, Βλάσης Παπακωνσταντίνου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο cometogether.live και στο βιβλιοπωλείο “Όλα Χαρτί”.