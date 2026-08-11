Μουσική βραδιά με τη Φένια Παπαδόδημα στη Συλλογή Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»

Με αφορμή τέσσερις σπουδαίες γυναικείες φωνές που άνθισαν σε διαφορετικά σημεία του χάρτη, κυρίως κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, την Billie Holiday, τη Μαρίκα Παπαγκίκα, την Edith Piaf και την Elis Regina, και οι οποίες είχαν ένα κοινό όνειρο, να τραγουδήσουν στη Νέα Υόρκη, η Φένια Παπαδόδημα δημιουργεί το «Travellin’ All Alone» project. Πρόκειται για μια περιήγηση στη γυναικεία έκφραση και ευαισθησία μέσα από τις ιδιαίτερες και δύσκολες ζωές αυτών των γυναικών, τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια και τις πόλεις όπου έζησαν: Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Παρίσι, Ρίο ντε Τζανέιρο, Νέα Υόρκη. Μέσα από διασκευές που συνοδεύονται από μικρά κείμενα, ο ακροατής ανακαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία από τις βιογραφίες αυτών των γυναικών, συνδέοντας τα τραγούδια με τα πρόσωπα και τις ζωές τους. Ανατολίτικα γκαζέλ, θρυλικά swing, jazz και blues μπαλάντες που γεννήθηκαν στο Χάρλεμ, μελωδίες του Michel Legrand και μια γεύση από την bossa nova του Jobim, στο Ρίο της δεκαετίας του 1950, αποτελούν μόνο την αφορμή. Το υλικό αυτό διασκευάζεται και μεταμορφώνεται από ένα πρωτότυπο world jazz σχήμα, στο οποίο συναντιούνται, μετά από χρόνια, τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί: ο Ραφαήλ Μελετέας στο πιάνο, ο Γιώργος Παλαμιώτης στο μπάσο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην τρομπέτα και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα.

Συντελεστές: Φένια Παπαδόδημα – φωνή. Ραφαήλ Μελετέας – πιάνο. Γιώργος Παλαμιώτης – μπάσο. Δημήτρης Παπαδόπουλος – τρομπέτα. Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα. Στον ήχο ο Αλέξης Γκίκας. Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια» (Σταδίου 64), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Συλλογής. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ, ενώ ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27210 86923 και 27210 86927.