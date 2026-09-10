Τελική ευθεία για το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, που επιστρέφει από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με ένα επετειακό πρόγραμμα 37 παραστάσεων και τη συμμετοχή 21 θιάσων και 67 καλλιτεχνών.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ακόμη 12 εργαστήρια, δύο δρώμενα, μία συναυλία και μία έκθεση.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πέρα από την καλλιτεχνική και παραγωγική οργάνωση, συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη φιλοξενία των συμμετεχόντων και ο συντονισμός με φορείς, υπουργεία και Δήμους. Η 10η διοργάνωση αποτελεί σταθμό για το Φεστιβάλ, το οποίο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια διεθνείς συνεργασίες και έχει διακριθεί για τη δράση του, ενώ σημαντικό μέρος της οργάνωσής του στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή. Για την κάλυψη των αναγκών της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση της ομάδας εθελοντών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας puppetfest.gr, στο email puppetfestkalamata@gmail.com και στα τηλέφωνα 6937998686 και 6971540945.