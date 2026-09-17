«Καλαμάτα 1986–2026: 40 χρόνια αναγέννησης»: Ολοκληρώνεται η έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο

Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει όχι μόνο τις στιγμές της καταστροφής, αλλά κυρίως την πορεία της πόλης και των κατοίκων της μετά τον σεισμό, με έμφαση στην αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τη διάσωση, την ανασυγκρότηση και την πρόληψη.

Τη σύλληψη και την εικαστική επιμέλεια έχει ο Αριστοτέλης Καραντής. Περιλαμβάνει φωτογραφικά τεκμήρια, μαρτυρίες κατοίκων, νέες εικαστικές συνθέσεις και αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτογραφικού υλικού προέρχεται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Νίκου Ι. Ζερβή, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Υπαπαντή, μέσα από διαφορετικές χρονικές και εικαστικές προσεγγίσεις. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, ο πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις» Παντελής Δρούγας, εκπρόσωποι φορέων και προσκεκλημένοι. Ακολούθησε ξενάγηση από τον επιμελητή της έκθεσης, ο οποίος παρουσίασε τις επιμέρους ενότητές της και τη διαδρομή από τη μνήμη της καταστροφής στην ανασυγκρότηση και την πρόληψη. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους, με ιδιαίτερη σημασία για τις νεότερες γενιές. Σκοπός της είναι να γνωρίσουν ένα ουσιαστικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης χωρίς να εγκλωβιστούν στον φόβο, αλλά να αντιληφθούν τι σημαίνουν αλληλεγγύη, συλλογικότητα, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα και ετοιμότητα.

Ο επιμελητής Αριστοτέλης Καραντής σημειώνει: «Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ύστερα από χρόνια επαγγελματικής πορείας στο εξωτερικό, θεώρησα χρέος μου, μέσα από τη συνεργασία μου με τον Δήμο Καλαμάτας, να συμβάλω στη διατήρηση και την ανάγνωση ενός σημαντικού κομματιού της ιστορίας μας. Όχι επαναλαμβάνοντας μόνο τις εικόνες της καταστροφής, αλλά αναζητώντας όσα γεννήθηκαν μετά: την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη δύναμη, την ανασυγκρότηση και την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Η μνήμη έχει αξία όταν μας βοηθά να κατανοούμε, να μαθαίνουμε και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον».