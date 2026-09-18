Μια προσφορά για στερέωση Κάστρου Μεθώνης

Το υπουργείο Πολιτισμού αποδέχθηκε τη μία προσφορά, που κατατέθηκε για το σημαντικό έργο στερέωσης και αποκατάστασης του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης, εκτιμώμενης αξίας 1.370.967,74 ευρώ συν ΦΠΑ 24 %, στην επαναληπτική δημοπρασία που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου.

Με απόφασή της η γ.γ. Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου αποδέχθηκε το πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του σημαντικού έργου στο Κάστρο Μεθώνης.

Και ανέφερε πως “κατά της παρούσας απόφασης δεν χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης, δεδομένου ότι υποβλήθηκε μία προσφορά στον διαγωνισμό”.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι “ο οικονομικός φορέας «Κοινοπραξία Β. Κονδύλης και Σία ΕΕ – Γιώργος Βερονίκης», που υπέβαλε προσφορά με αριθμό συστήματος 374293, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διακήρυξης”.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 720 ημέρες, 2 χρόνια, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο έχει ενταχθεί στο “ΤΠΑ ΥΠΠΟ Α. Πολιτιστική Κληρονομιά 2021-2025” και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

*Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη: “Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους και των πύργων του Κάστρου Μεθώνης, με στόχο την αποκατάσταση της μορφολογικής και στατικής του ενότητας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του μνημείου.

Η τοιχοποιία παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και της αποδιοργάνωσης του φέροντος οργανισμού. Παρατηρούνται σπηλαιώσεις στη βάση, ρηγματώσεις, αποσάθρωση της λιθοδομής και αστοχίες στον εσωτερικό πυρήνα, καθώς και φαινόμενα υποσκαφής στη θεμελίωση. Η ανεξέλεγκτη απορροή των ομβρίων και η ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης επιτείνουν τη φθορά και επιβαρύνουν τις συνθήκες ευστάθειας του μνημείου.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν: Την ανακατασκευή των τμημάτων των μεταπύργιων διαστημάτων που έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς και την επιχωμάτωση των κρατήρων με οπλισμένες επιχώσεις. Τη συμπλήρωση και στερέωση των μεταπύργιων διαστημάτων που έχουν διατηρηθεί και κινδυνεύουν από κατάρρευση. Την ανακατασκευή του Πύργου 06 που έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά”.