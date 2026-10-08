Τι λένε τα ζώδια σήμερα (8/10)

Κριός

Οι μικρές εκκρεμότητες της καθημερινότητας ζητούν την προσοχή σου, χωρίς ωστόσο να προσπαθήσεις να τα προλάβεις όλα. Η Σελήνη στην Παρθένο στον 6ο οίκο σου, σε κενό πορείας, προσφέρεται για να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις που ήδη γνωρίζεις, να οργανώσεις τον χώρο εργασίας σου και να ολοκληρώσεις όσα έχουν μείνει στη μέση. Αντίθετα, μια καινούργια πρωτοβουλία μπορεί να μη βρει την ανταπόκριση που περιμένεις, γι’ αυτό μην πιέζεις τις εξελίξεις. Στη δουλειά, απόφυγε να διορθώνεις διαρκώς τους άλλους.

Ταύρος

Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 5ο οίκο σου, σε κενό πορείας, αναζητάς ευχάριστες στιγμές και την ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό. Λίγος χρόνος για όσα σε ευχαριστούν μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου περισσότερο από ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Προτίμησε μια αγαπημένη δραστηριότητα ή μια χαλαρή έξοδο, χωρίς να οργανώνεις τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η ημέρα προσφέρεται επίσης για να επιστρέψεις σε ένα χόμπι ή για να εκφράσεις τον εαυτό σου μέσα από τα ταλέντα σου.

Δίδυμοι

Το σπίτι και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται σήμερα το σημείο αναφοράς σου. Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 4ο οίκο σου, σε κενό πορείας, μπορείς να τακτοποιήσεις τον χώρο σου και να φροντίσεις οικογενειακές εκκρεμότητες, χωρίς να ανοίξεις καινούργια μέτωπα. Το σπίτι και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται σήμερα το σημείο αναφοράς σου. Ισως θελήσεις να μείνεις περισσότερο μέσα ή να περιορίσεις τις επαφές σου, ώστε να αποφορτιστείς από τις απαιτήσεις των προηγούμενων ημερών. Μην επιμένεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο.

Καρκίνος

Το μυαλό σου στέκεται στις λεπτομέρειες. Η Σελήνη στην Παρθένο στον 3ο οίκο σου, σε κενό πορείας, προσφέρεται για να απαντήσεις σε εκκρεμή μηνύματα, να οργανώσεις σημειώσεις και να διεκπεραιώσεις γνώριμες υποθέσεις. Δείξε ευελιξία στις μετακινήσεις και στα ραντεβού σου, χωρίς να φορτώνεις την ημέρα με τα πάντα. Στην επικοινωνία σου, απόφυγε να αναλύεις υπερβολικά μια λέξη ή τον τόνο του συνομιλητή σου, γιατί μπορεί να καταλήξεις σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις του.

Λέων

Πριν ξοδέψεις για κάτι που σου φαίνεται απαραίτητο, δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο να το ξανασκεφτεί. Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 2ο οίκο σου, σε κενό πορείας, η ημέρα προσφέρεται για να ελέγξεις λογαριασμούς, να οργανώσεις τα έξοδά σου και να αξιοποιήσεις όσα ήδη διαθέτεις. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι μια ανάγκη καλύπτεται χωρίς καινούργια αγορά ή ότι μια μικρή εκκρεμότητα λύνεται πιο απλά απ’ όσο φαντάζεσαι. Απόφυγε να συνδέσεις την αξία σου με την προσοχή που θα σου δείξει κάποιος/α σήμερα.

Παρθένος

Δεν είναι απαραίτητο να έχεις έτοιμη λύση για όλα όσα σε απασχολούν. Η Σελήνη στον 1ο οίκο σου, σε κενό πορείας, σε στρέφει στις προσωπικές σου ανάγκες και σε καλεί να προσαρμόσεις τον ρυθμό σου στη διάθεσή σου. Μπορείς να φροντίσεις την εμφάνισή σου, να ολοκληρώσεις κάτι που έχεις ήδη ξεκινήσει και να περιορίσεις όσα σε κουράζουν. Απόφυγε, να κρίνεις αυστηρά τον εαυτό σου επειδή δεν προχωρούν όλα όπως τα σχεδίασες. Η ημέρα σου ταιριάζει περισσότερο όταν αφήνεις περιθώριο για ξεκούραση και απλές απολαύσεις.

Ζυγός

Η ησυχία μπορεί σήμερα να σου προσφέρει περισσότερα από μια γεμάτη κοινωνική μέρα. Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 12ο οίκο σου, σε κενό πορείας, έχεις ανάγκη να αποσυρθείς για λίγο από τις απαιτήσεις των άλλων και να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου. Προτίμησε δουλειές που μπορείς να ολοκληρώσεις χωρίς περισπασμούς. Ενα παλιό θέμα ίσως επανέλθει, ωστόσο δεν χρειάζεται να το αναλύεις ξανά μέχρι να εξαντληθείς. Η ξεκούραση, ή μια ήρεμη βραδιά μπορούν να σε βοηθήσουν να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.

Σκορπιός

Διάλεξε την παρέα στην οποία μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς τα πάντα. Η Σελήνη στην Παρθένο στον 11ο οίκο σου, σε κενό πορείας, ευνοεί τη χαλαρή επαφή με φίλους και την επανεξέταση σχεδίων που ήδη σε απασχολούν. Μπορείς να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου, χωρίς να απαιτείς να οριστικοποιηθούν σήμερα όλες οι λεπτομέρειες. Αν ένα ομαδικό πρόγραμμα αλλάξει, μην το πάρεις προσωπικά και απόφυγε να αναλάβεις μόνος/η σου όλη την ευθύνη. Αφιέρωσε χρόνο σε ανθρώπους που σου κάνουν καλό.

Τοξότης

Στη δουλειά θα σε βοηθήσει περισσότερο η συνέπεια παρά η προσπάθεια να εντυπωσιάσεις. Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 10ο οίκο σου, σε κενό πορείας, μπορείς να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες, να ελέγξεις λεπτομέρειες και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Μην πιέζεις για μια απάντηση ή για την άμεση αναγνώριση της προσπάθειάς σου, ιδιαίτερα αν οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς. Οι μεγαλύτερες επαγγελματικές αποφάσεις μπορούν να περιμένουν μέχρι να συγκεντρώσεις όσα στοιχεία χρειάζεσαι.

Αιγόκερως

Μια αλλαγή παραστάσεων θα σου κάνει καλό, ακόμη κι αν περιοριστεί σε έναν περίπατο ή σε ένα ενδιαφέρον διάβασμα. Η Σελήνη στην Παρθένο στον 9ο οίκο σου, σε κενό πορείας, σε παρακινεί να απομακρυνθείς νοητικά από τις καθημερινές έγνοιες και να δεις τις υποθέσεις σου πιο σφαιρικά. Μπορείς να επανεξετάσεις ένα ταξιδιωτικό σχέδιο, να οργανώσεις υλικό για σπουδές ή να ελέγξεις έγγραφα που ήδη έχεις στα χέρια σου. Αν επικοινωνήσεις με κάποιον που βρίσκεται μακριά, προτίμησε να κάνεις μια πιο χαλαρή συζήτηση.

Υδροχόος

Οσα μοιράζεσαι με άλλους χρειάζονται σήμερα προσεκτική διαχείριση. Με τη Σελήνη στην Παρθένο στον 8ο οίκο σου, σε κενό πορείας, μπορείς να ελέγξεις κοινά έξοδα, να τακτοποιήσεις μια οφειλή ή να συγκεντρώσεις πληροφορίες για μια οικονομική εκκρεμότητα. Απόφυγε να συμφωνήσεις βιαστικά σε κάτι που δεν έχεις κατανοήσει πλήρως. Στα προσωπικά σου, ίσως αναζητάς μεγαλύτερη οικειότητα, αλλά η συνεχής ανάλυση της συμπεριφοράς των άλλων μπορεί να σε κουράσει περισσότερο απ’ όσο θα σε καθησυχάσει.

Ιχθύες

Η συνεννόηση γίνεται ευκολότερη όταν δεν περιμένεις από τους άλλους να ανταποκριθούν σε κάθε σου προσδοκία. Η Σελήνη στην Παρθένο στον 7ο οίκο σου, σε κενό πορείας, στρέφει την προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Προτίμησε να διευθετήσεις γνώριμα θέματα και να φροντίσεις τη μεταξύ σας επαφή, χωρίς να πιέζεις για δεσμεύσεις ή οριστικές απαντήσεις. Αν το ταίρι σου είναι πιο σιωπηλό, μη βιαστείς να το εκλάβεις ως απόσταση. Στις συνεργασίες, έλεγξε τι έχει ήδη συμφωνηθεί και απόφυγε τις περιττές διορθώσεις.