Ει. Αγαπηδάκη: Αρχίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» την Τρίτη και 13

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα επανεκκινεί μέσα στον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά τους. Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους, να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, καθώς και μέσω των Κι νητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.