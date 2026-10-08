eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2026 13:19

Ει. Αγαπηδάκη: Αρχίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» την Τρίτη και 13

Γράφτηκε από την

Ει. Αγαπηδάκη: Αρχίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» την Τρίτη και 13

Premium Strom

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα επανεκκινεί μέσα στον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με δωρεάν μαστογραφίες και υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά τους. Παράλληλα, όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους, να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, καθώς και μέσω των Κι νητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.

 

 

Κατηγορία Υγεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις