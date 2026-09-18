Μεσσηνία: Κάηκαν 220 στρέμματα στο Ψάρι (φωτογραφίες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι του Δήμου Οιχαλίας, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα και να προλαβαίνει τα χειρότερα μιας και οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν ισχυροί.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη μιας και στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και ακόμη από Μελιγαλά, Γαργαλιάνους, Κυπαρισσία, Αργος, Κόρινθο, Τρίπολη και Σπάρτη, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Διοικητή Πελοποννήσου, Πύραρχου Ανδρέα Καπουράλου.

Ακόμη επιχείρησαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Οιχαλίας και ένα όχημα με τέσσερις εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Ισχυρή ήταν και η συνδρομή από αέρος, καθώς πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις πέντε εναέρια μέσα και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη PZL, δύο Air Tractor και ένα ελικόπτερο Erickson.

Υστερα από τρεις ώρες η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας όμως προλάβει να κάψει 220 περίπου στρέμματα. Ειδικότερα στις φλόγες παραδόθηκαν 170 στρέμματα αγροτικής έκτασης, με πολλά ελαιόδεντρα καμένα και 50 στρέμματα δασικής έκτασης.

Μέχρι αργά το απόγευμα οι Πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονταν και όλο το βράδυ.

Να σημειωθεί πως στην περιοχή βρέθηκε και ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διερευνώντας τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.



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Κ.Ηλ.