Συσκέψεις για Βιώσιμες Αστικές Αναπτύξεις

Η πορεία των έργων που εντάσσονται στις Βιώσιμες Αστικές Αναπτύξεις (ΒΑΑ) και στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) εξετάστηκε σε διαδοχικές συσκέψεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.

Οι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων, συνεργατών και στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων ανά δήμο και έργο, τα χρονοδιαγράμματα, τα επόμενα βήματα και οι εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στη σύσκεψη για τις Βιώσιμες Αστικές Αναπτύξεις συμμετείχαν οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος και Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία των έργων κάθε ΒΑΑ και στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, καθώς και στις ενέργειες που απαιτούνται από την Περιφέρεια και τους δήμους για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ακολούθησε σύσκεψη για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, Επιδαύρου Τάσος Χρόνης, Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος, Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, Νεμέας Κώστας Φρούσιος, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος και Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ωριμότητα των έργων, στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

Οι συσκέψεις αποτελούν μέρος του συντονισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους δήμους για την παρακολούθηση των ΒΑΑ και ΟΧΕ και την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την προώθηση των έργων.