Πολιτιστικός Οκτώβριος με τρεις μεγάλες διοργανώσεις

Ενας ιδιαίτερα πλούσιος πολιτιστικά Οκτώβριος περιμένει την Καλαμάτα, με τρεις σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς και πανελλαδικού ενδιαφέροντος να διαδέχονται η μία την άλλη. Χορωδιακή μουσική, κουκλοθέατρο και εικαστικές τέχνες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που φέρνει στην πόλη καλλιτέχνες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αρχή γίνεται από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου, με τον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, μία διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης.

Περισσότεροι από 1.200 χορωδοί από 17 χώρες αναμένεται να βρεθούν στην Καλαμάτα, μετατρέποντάς την για πέντε ημέρες σε ένα μεγάλο διεθνές σημείο συνάντησης της χορωδιακής μουσικής.

Χορωδίες από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ελβετία, την Εσθονία, την Κένυα, την Κίνα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μαλαισία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Νήσους Φερόες, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και τη Φινλανδία θα συμμετάσχουν στο φετινό πρόγραμμα.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τελετή έναρξης, διαγωνισμούς, κονσέρτα φιλίας, τον διαγωνισμό του Μεγάλου Βραβείου, παρέλαση χορωδιών, πάρτι των συμμετεχόντων και τελετή λήξης. Μουσικές εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα πολυήμερο πολιτιστικό γεγονός με έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Σχεδόν παράλληλα, από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου, η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, το οποίο φέτος συμπληρώνει δέκα διοργανώσεις και επιστρέφει με ένα ιδιαίτερα πλούσιο επετειακό πρόγραμμα.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 21 θίασοι και 67 καλλιτέχνες, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, δύο δρώμενα, μία συναυλία και μία έκθεση.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία, τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικού και παραγωγικού σχεδιασμού όσο και σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία των συμμετεχόντων και τον συντονισμό.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί μία δεκαετία παρουσίας για έναν θεσμό που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες και έχει διευρύνει σταθερά την παρουσία του. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ εξακολουθεί να έχει και η εθελοντική συμμετοχή, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας και της φιλοσοφίας του.

Ο πολιτιστικός Οκτώβριος συνεχίζεται στις 18 Οκτωβρίου, όταν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα ανοίξει τις πύλες της η κεντρική έκθεση του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις, με τίτλο «Τέχνη και γραφή».

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων και γλυπτών, προερχόμενα από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της ευρύτερης Ευρώπης.

Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η σχέση ανάμεσα στη γραφή και την εικαστική δημιουργία και ο τρόπος με τον οποίο ο γραπτός λόγος εισέρχεται στο έργο τέχνης: άλλοτε λειτουργώντας ως στοιχείο ερμηνείας και άλλοτε ως αυτόνομο μέρος της ίδιας της εικαστικής σύνθεσης.