Περιήγηση στην “Κιβωτό του λόγου”

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, η ξενάγηση στην ομαδική εικαστική έκθεση «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο της έκθεσης με την καθοδήγηση της επιμελήτριας και ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου, η οποία προσέφερε μια ουσιαστική και διαφορετική ματιά στον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στα έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Μέσα από τη ξενάγηση αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο δημιουργοί διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνικών καταβολών εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας, αξιοποιώντας μια ευρεία ποικιλία μέσων και τεχνικών.

Το σημαντικό αυτό εικαστικό γεγονός διοργανώθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Έλλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Χρύσα (Βαρδέα-Μαυρομιχάλη