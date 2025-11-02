O Μεσσήνιος πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Γιάννης Μπολέτης στην "Ε": “Μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων με έμφαση στα παιδιά”

Οι Ελληνες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες το Ωνάσειο ως το κορυφαίο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο της χώρας, που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Εδώ και λίγες μέρες όμως, ξεκίνησε μια νέα εποχή. Τα εγκαίνια του Ωνάσειου Νοσοκομείου, όπως είναι πλέον το όνομά του, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου παρουσιάστηκαν ο διευρυμένος ρόλος και η αποστολή του Νοσοκομείου. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού, τα υβριδικά χειρουργεία και η πλήρης ψηφιοποίηση βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των νέων δυνατοτήτων.

Μετά τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση παραδόθηκε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Τη σημερινή δομή συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα αιχμής, καθώς και το νέο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι νέες δομές: το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων.

Πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου από το 2019 είναι ο Μεσσήνιος καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας Γιάννης Μπολέτης, ο οποίος μίλησε στην «Ε» για το εγχείρημα, τις νέες δυνατότητες και τα επόμενα βήματα, τονίζοντας ότι, με όπλο τη συνεργασία, το Ωνάσειο κοιτάζει το μέλλον με στόχο την ακόμη καλύτερη ιατρική φροντίδα για όλους τους Έλληνες. Επεσήμανε ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα μεταμόσχευσης όλων των οργάνων, με τις μεταμοσχεύσεις ήπατος να συμπληρώνουν το τελευταίο κομμάτι του παζλ μέσα στους επόμενους μήνες.

Διευκρίνισε επίσης τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και την έμφαση που δίνεται πλέον στις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις, ενώ περιέγραψε το ιδιαίτερο μοντέλο λειτουργίας του Νοσοκομείου, μια σύμπραξη του Δημοσίου με το Ίδρυμα Ωνάση, η οποία διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Για το ιστορικό της δωρεάς και τη φιλοσοφία του Ιδρύματος, ο Γιάννης Μπολέτης τόνισε: «Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, μετά τον θάνατο του γιου του Αλέξανδρου, αποφάσισε να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του για τη δημιουργία ενός κοινωφελούς ιδρύματος, του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. Στη δεκαετία του 1980, το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που γνωρίζουμε ως Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η δωρεά ήταν πλήρης, τόσο το οικόπεδο όσο και το κτίριο χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Ωνάση.

Η απόφαση να δημιουργηθεί καρδιοχειρουργικό κέντρο οφειλόταν στο γεγονός ότι η Ελλάδα είχε τότε μεγάλο έλλειμμα στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Πολλοί ασθενείς ταξίδευαν στο εξωτερικό, και το Ίδρυμα θέλησε να καλύψει αυτό το κενό. Η φιλοσοφία, τότε και τώρα, είναι οι δωρεές να κατευθύνονται σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη. Το Ίδρυμα δεν θεωρεί σκόπιμο να κάνει κάτι που κάνουν ήδη άλλοι, επιδιώκει να επενδύει σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στη χώρα.

Το Ωνάσειο λειτούργησε με αυτό τον τρόπο περισσότερα από 30 χρόνια. Στην πορεία η καρδιολογία και η καρδιοχειρουργική αναπτύχθηκαν σημαντικά και το Ωνάσειο καλύπτει πλέον μεγάλο μέρος των αναγκών της χώρας. Από την αρχική πρόβλεψη της δωρεάς υπήρχε πρόθεση για την ανέγερση και δεύτερου, τετραώροφου κτιρίου, το οποίο όμως δεν είχε υλοποιηθεί. Πριν από λίγα χρόνια, το Ίδρυμα αποφάσισε να ολοκληρώσει τη δωρεά, καθώς εντοπίστηκαν δύο βασικά κενά: Στις μεταμοσχεύσεις και στην παιδοκαρδιολογία.

Το 2018, το Ίδρυμα Ωνάση, σε συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη δωρεά με την κατασκευή του νέου κτιρίου, πλήρως εξοπλισμένου, δίνοντας έμφαση στις μεταμοσχεύσεις όχι μόνο καρδιάς, αλλά όλων των οργάνων, καθώς και στην ενίσχυση του παιδιατρικού τομέα. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού είχε προηγηθεί οικονομική εξυγίανση και τακτοποίηση των χρεών. Μέσα στο 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του αρχικού κτιρίου – που και τώρα παραμένει απολύτως λειτουργικό – με δαπάνες του ίδιου του Νοσοκομείου. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών, κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της φροντίδας των ασθενών».

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Γιάννης Μπολέτης ανέλαβε την προεδρία του Ωνάσειου Νοσοκομείου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξηγεί το ιδιαίτερο πλαίσιο λειτουργίας: «Τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση του Νοσοκομείου, δεν υπάρχει πλέον κανένα έλλειμμα ή χρέος. Παράλληλα, χάρη στην ευελιξία που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Σε αντίθεση με ότι ίσως πιστεύουν κάποιοι, το Ωνάσειο ανήκει στον δημόσιο χώρο της υγείας, δεν είναι ιδιωτικό. Το γεγονός ότι λειτουργεί με ένα διαφορετικό πλαίσιο δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τα πάντα. Επιπλέον, όταν πρόκειται για ανασφάλιστους, για παιδιά ή για μεταμοσχεύσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλού, το Νοσοκομείο παρέχει τη φροντίδα εντελώς δωρεάν».

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Για την πορεία των μεταμοσχεύσεων, ο Γιάννης Μπολέτης σημειώνει: «Το 1995 ξεκίνησαν οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 267 μεταμοσχεύσεις, είμαστε το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που το κάνει. Το καλοκαίρι του 2020 ξεκινήσαμε μεταμοσχεύσεις πνεύμονα, που δεν γίνονταν μέχρι τότε στη χώρα, και μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει 56. Την Πρωτομαγιά του 2025 ξεκινήσαμε μεταμοσχεύσεις νεφρού, συμπεριλαμβανομένων παιδιατρικών επεμβάσεων σε παιδιά χαμηλού βάρους που μέχρι τότε έπρεπε να μεταβούν στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των παιδιών στη χώρα μας. Μέσα στο 2026, ότι πετύχαμε στις μεταμοσχεύσεις νεφρού θα επεκταθεί και στις μεταμοσχεύσεις ήπατος για παιδιά, ενώ δημιουργείται και εργαστήριο ανοσολογίας αποκλειστικά για μεταμοσχεύσεις οργάνων, που θα λειτουργήσει επίσης μέσα στο 2026».

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

«Οι μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο – πλην εκείνων της καρδιάς που γίνονται από το 1995 – πραγματοποιούνται σε συνεργασία με μονάδες του ΕΣΥ, τα Πανεπιστήμια και, όταν χρειάζεται, με εξειδικευμένους γιατρούς από το εξωτερικό. Το Ωνάσειο προάγει μια κουλτούρα συνεργασίας στον ιατρικό χώρο, κάτι που δυστυχώς δεν είναι σύνηθες στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, οι μεταμοσχεύσεις πνεύμονα γίνονται σε συνεργασία με τη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βιέννης. Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού με το Λαϊκό Νοσοκομείο, οι παιδονεφρολογικές με το "Αγλαΐα Κυριακού" και χειρουργούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι μεταμοσχεύσεις ήπατος θα γίνονται επίσης σε συνεργασία με το Λαϊκό. Αυτές οι συνέργειες δεν έχουν προηγούμενο στην Ελλάδα και αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί με ενότητα και κοινό όραμα».

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

«Στο παιδιατρικό τμήμα, αυξήσαμε τις κλίνες νοσηλείας από 15 σε 21 και τις κλίνες εντατικής από 8 σε 12, δημιουργώντας αυτόνομη αίθουσα χειρουργείου, επεμβατικής καρδιολογίας και εξωτερικά ιατρεία. Όλα αυτά στεγάζονται στο νέο, υπερσύγχρονο κτίριο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο παιδί και στις μεταμοσχεύσεις, χωρίς φυσικά να παραμελούμε την καρδιολογία. Διαθέτουμε πλέον δύο υβριδικά χειρουργεία, ενώ δεν υπήρχε κανένα.

Η πλήρης ψηφιοποίηση επιτρέπει τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, που διευκολύνουν την ταχύτητα και την ακρίβεια της διάγνωσης. Ήδη χρησιμοποιούνται στους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους».

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο διπλασιασμός των δοτών οργάνων τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, όπως επισημαίνει ο Γ. Μπολέτης: «Το Ίδρυμα Ωνάση έχει ενεργοποιηθεί δυναμικά για την προώθηση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων γενικότερα. Στην Ελλάδα ήμασταν πολύ πίσω σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχει νόημα να δημιουργείς νοσοκομεία αν δεν υπάρχουν δωρητές. Τα τελευταία 4-5 χρόνια, οι δωρητές έχουν διπλασιαστεί χάρη στη συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνάσειου Νοσοκομείου, με την ουσιαστική υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και εφόσον συνεχίσουμε με συνέπεια θα είναι ακόμη καλύτερα στο μέλλον».

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η συνεχής παρακολούθηση των ιατρικών εξελίξεων αποτελεί το επόμενο στοίχημα, σύμφωνα με τον Γ. Μπολέτη: «Το Ωνάσειο δεν σταματά εδώ. Υπάρχει προγραμματισμός για συνεχή ενημέρωση και ενσωμάτωση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες καινοτομίες θα βρίσκουν χώρο εφαρμογής στο Νοσοκομείο, πάντα με τη συνδρομή του Ιδρύματος Ωνάση.

Επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση των σημερινών αποτελεσμάτων και τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών, προσφέροντας στους Έλληνες πολίτες υψηλό επίπεδο φροντίδας, όχι μόνο ιατρικής, αλλά συνολικής φροντίδας υγείας».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

«Πάντα υπάρχει χώρος και για τον ιδιωτικό τομέα. Ο καθένας έχει το ρόλο του», σημειώνει ο Γιάννης Μπολέτης ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «το κράτος έχει την υποχρέωση να καλύπτει την υγεία των πολιτών. Η υγεία είναι μέριμνα του κράτους. Το κρατικό μοντέλο προσφέρει κάλυψη σε όλο τον πληθυσμό χωρίς οικονομική δαπάνη. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, κενά και ανεπάρκειες. Το μοντέλο του Ωνασείου, ενός Νοσοκομείου δημοσίου συμφέροντος αλλά με ιδιαίτερο και σύγχρονο τρόπο λειτουργίας που δείχνει ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμη. Για παράδειγμα, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα μηχάνημα σε πολύ μικρότερο χρόνο από ότι θα απαιτούνταν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη λειτουργία και άλλων νοσοκομείων. Φυσικά, ότι πλαίσιο και αν δημιουργήσεις, χρειάζονται πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι για να το λειτουργήσουν».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και την κατάσταση στον χώρο της υγείας, ο Γιάννης Μπολέτης τονίζει: «Είναι εντυπωσιακό πώς μια επένδυση μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός τόπου. Για τη Μεσσηνία, η επένδυση αυτή είναι ο δρόμος: Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην Αθήνα είναι καθοριστική. Παράλληλα, η διεθνής προβολή του νομού χάρη στην Costa Navarino, τη σημαντικότερη ολοκληρωμένη τουριστική επένδυση, έχει τοποθετήσει τη Μεσσηνία πιο δυναμικά στον χάρτη. Για την ανάπτυξη αυτού του τύπου, έχει μεγάλη σημασία η προστασία του περιβάλλοντος, που συνήθως είναι το πρώτο θύμα της ανάπτυξης, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι κανόνες δεν τηρούνται πάντα. Οφείλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τόσο για τον τόπο και τα παιδιά μας όσο και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η Καλαμάτα διαθέτει ένα σύγχρονο νοσοκομείο, με αρκετές κλίνες που, σε συνδυασμό με τις περιφερειακές υγειονομικές μονάδες, καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και του αυξανόμενου τουρισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επισκέπτες λαμβάνουν υπόψη και την υγειονομική κάλυψη μιας περιοχής. Η εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρότερων περιστατικών, ενώ και οι ιδιώτες γιατροί της περιοχής παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες. Φυσικά, κενά υπάρχουν παντού, χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, νοικοκύρεμα και στόχευση στις πραγματικές ανάγκες. Ένα γενικότερο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η λειτουργία του κράτους, το οποίο πολλές φορές εξακολουθεί να λειτουργεί με βαλκανικούς και όχι ευρωπαϊκούς όρους. Συχνά οι κανόνες δεν είναι σαφείς, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια τόσο στην ανάπτυξη των επενδύσεων όσο και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ο Μεσσήνιος καθηγητής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη γαστρονομία της περιοχής. «Ο συνδυασμός ποιότητας και τιμών είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο με τόσο καλό φαγητό σε αυτές τις τιμές. Πρέπει να βλέπουμε τα θετικά, να τα λέμε και να τα αναδεικνύουμε!», τόνισε με χαμόγελο.