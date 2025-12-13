Ξεχωριστή μουσική γιορτή από το 7ο Πειραματικό Καλαμάτας

Η εκδήλωση, υπόσχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων μέσα από γνωστά τραγούδια στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ελληνικά. Οι μαθητές του σχολείου, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους, προετοιμάζουν ένα πολύγλωσσο μουσικό πρόγραμμα που αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό πνεύμα των γιορτών, ενώ η πλατεία θα γεμίσει με χρώμα, φως και εορταστική διάθεση. Παράλληλα, καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο στο χώρο των ξύλινων σπιτιών της πλατείας θα λειτουργεί χριστουγεννιάτικο bazaar. Εκεί, επισκέπτες και περαστικοί θα μπορούν να ανακαλύψουν χειροποίητα δώρα και δημιουργίες φτιαγμένες με αγάπη.