eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025 16:14

Ξεχωριστή μουσική γιορτή από το 7ο Πειραματικό Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Ξεχωριστή μουσική γιορτή από το 7ο Πειραματικό Καλαμάτας

Premium Strom

 

Μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη μουσική γιορτή θα διοργανώσει αύριο Κυριακή στις 6 μ.μ. το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, στην κεντρική πλατεία.

Η εκδήλωση, υπόσχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων μέσα από γνωστά τραγούδια στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ελληνικά. Οι μαθητές του σχολείου, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους, προετοιμάζουν ένα πολύγλωσσο μουσικό πρόγραμμα που αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό πνεύμα των γιορτών, ενώ η πλατεία θα γεμίσει με χρώμα, φως και εορταστική διάθεση. Παράλληλα, καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο στο χώρο των ξύλινων σπιτιών της πλατείας θα λειτουργεί χριστουγεννιάτικο bazaar. Εκεί, επισκέπτες και περαστικοί θα μπορούν να ανακαλύψουν χειροποίητα δώρα και δημιουργίες φτιαγμένες με αγάπη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις