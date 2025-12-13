Εκδήλωση της Αντιφασιστικής Κίνησης Καλαμάτας για την Παλαιστίνη

Εκδήλωση με θέμα “Από την Καλαμάτα στην Παλαιστίνη, λιομάζωμα αλληλεγγύης και αντίστασης”, οργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, μεθαύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο Φιλαρμονικής.

Στην εκδήλωση πρόκειται να μιλήσουν για την εμπειρία τους στην Παλαιστίνη οι: Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, αλληλέγγυα εθελόντρια στη Δυτική Όχθη. Γιώργος Τσίρης, αλληλέγγυος εθελοντής στη Δυτική Όχθη. Αντώνης Φάρας, μέλος του March to Gaza Greece. Όλγα Λαφαζάνη, μέλος του March to Gaza Greece

Σε ανακοίνωσή της - κάλεσμα η Αντιφασιστική αναφέρει ότι “η «εκεχειρία» στη Γάζα λειτουργεί ως προκάλυμμα για την καθημερινή εξόντωση του παλαιστινιακού λαού ενώ, στη Δυτική Όχθη η εθνοκάθαρση έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις με απαγωγές, φυλακίσεις, δολοφονίες Παλαιστινίων αλλά και τη συστηματική εκδίωξη από τη γη τους. Ισραηλινοί έποικοι μαζί με τις δυνάμεις κατοχής του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ επιτίθενται καθημερινά στους Παλαιστίνιους αγρότες της Δυτικής Όχθης, καταστρέφοντας και λεηλατώντας τα χωράφια τους, καίγοντας και ξεριζώνοντας τις ελιές και τις πορτοκαλιές τους.

Εμείς, στην Καλαμάτα, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν η γη και οι ελιές για τους ανθρώπους που τις περιποιούνται και τις μαζεύουν, που φροντίζουν να υπάρχουν εκεί και την επόμενη χρονιά, που παλεύουν για να περνάνε από γενιά σε γενιά. Δύο συμπολίτες μας πήγαν στη Δυτική Όχθη σε μία κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης στην εποχή του λιομαζώματος και έχουν να μας πουν πολλά. Ταυτόχρονα, δύο μέλη από το March to Gaza Greece, το κίνημα της έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που συμμετείχε στο διεθνή συντονισμό Global Sumud Flotilla και επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας έχουν να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους.

Στην Παλαιστίνη χτυπάει η καρδιά της ανθρωπότητας. Έχουμε χρέος να φροντίσουμε να παραμείνει ζωντανή και ελεύθερη.

Σας περιμένουμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα της αλληλεγγύης στον υπερήφανο Παλαιστινιακό λαό”.