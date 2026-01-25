Ο Σαλβατόρε Κοντιτσέλο στην "Ε": «Θέλω να προσεγγίσω την παράδοση με σεβασμό και γνώση, αλλά και με σύγχρονη ματιά”

Πατέρας Ιταλός, μητέρα ελληνογαλλίδα, και οι δύο θεολόγοι, του μετέδωσαν από μικρό την έννοια της αναζήτησης, της παράδοσης και της πνευματικότητας. Σε νεαρή ηλικία η οικογένεια μετακόμισε στη Γαλλία, όπου ο ίδιος θα διαμορφώσει ουσιαστικά τη μουσική και προσωπική του πορεία. Στο Παρίσι σπούδασε Μετάφραση στη Σορβόννη, ωστόσο η μουσική εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό άξονα της ζωής του. Η καθοριστική στιγμή ήρθε σε ηλικία 14 ετών, όταν ένας Ελληνας ψάλτης επισκέφθηκε την ενορία τους. Η επαφή με τη βυζαντινή μουσική υπήρξε αποκαλυπτική. Μαθητεύοντας κοντά του, ο Σαλβατόρε εξελίχθηκε σε αριστερό ψάλτη, ενώ μετά την επιστροφή του δασκάλου του στην Ελλάδα συνέχισε στο αναλόγιο με έναν φίλο του. Παράλληλα άρχισε να τραγουδά σε γιορτές και εκδηλώσεις ελληνικών χορευτικών συλλόγων στη γαλλική πρωτεύουσα. Η ευχέρειά του στα μουσικά όργανα αποδείχθηκε πολύτιμη. Παίζει λαούτο, μπουζούκι, τρομπέτα και τρομπόνι και ερμηνεύει δημοτικά, ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. «Είχα πάντα μια άνεση με τα όργανα. Τα καταλάβαινα», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η μουσική δεν ήταν απλώς δεξιότητα, αλλά τρόπος επικοινωνίας. Ως ομογενής που μεγάλωσε στο εξωτερικό, η απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα δεν ήταν αυτονόητη. «Ηρθα πλέον ενήλικας, γιατί ήθελα να καταλάβω ποιες είναι οι ρίζες μου και ποιος είμαι», εξηγεί. Η στρατιωτική του θητεία στην Καλαμάτα στάθηκε καθοριστική. Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου τον κέρδισαν οριστικά. «Για μένα η Πελοπόννησος είναι αδυναμία. Η Καλαμάτα είναι φανταστική πόλη, με φανταστικούς ανθρώπους και ιστορία», λέει μιλώντας στην «Ε». Σήμερα, όταν τον ρωτούν από πού είναι, απαντά απλά: «Καλαματιανός». Η αποδοχή που γνώρισε στην Ελλάδα υπήρξε άμεση και ουσιαστική. Ούτε το ξενόφερτο όνομά του ούτε η προφορά του στάθηκαν εμπόδιο.

Αντίθετα, η προσωπική του διαδρομή λειτούργησε ως στοιχείο γοητείας. Με εκατοντάδες εμφανίσεις σε γλέντια και μουσικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και με μεταπτυχιακές σπουδές στο παραδοσιακό τραγούδι, ο Σαλβατόρε έχει πλέον σαφή εικόνα της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Στα γλέντια, όπως τονίζει, «ψυχολογεί τον κόσμο». Αντιλαμβάνεται τη διάθεση του χορευτή και προσαρμόζει το ρεπερτόριο στη στιγμή. «Οπως ο καλός έμπορος καταλαβαίνει τον πελάτη του, έτσι κι εγώ καταλαβαίνω τον γλεντζέ», λέει. Μιλώντας πέντε γλώσσες, επιμένει πως η λέξη «γλέντι» δεν μεταφράζεται. «Υπάρχει μόνο στα ελληνικά». Παρότι η παρουσία του στη ζωντανή μουσική σκηνή είναι ήδη έντονη, ο ίδιος θεωρεί πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Το παραδοσιακό τραγούδι αποτελεί τον βασικό πυρήνα της καλλιτεχνικής του ταυτότητας, χωρίς να αποκλείει πειραματισμούς και σύγχρονες προσεγγίσεις. Ιδιαίτερη θέση στη μουσική του κατέχει το μαντολίνο, το οποίο θεωρεί σύμβολο της γέφυρας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Ο Σαλβατόρε, που ήρθε στην Ελλάδα στα 21 του, αγαπήθηκε και στα social media, και ανεβαίνει στη σκηνή του «Κυττάρου» στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας ένα full band live που λειτουργεί ως καλλιτεχνική και προσωπική κατάθεση. Στόχος του live είναι ο θεατής να περάσει καλά, να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί. Αν, φεύγοντας, νιώσει πως άνοιξε λίγο περισσότερο τους ορίζοντές του, τότε -όπως λέει ο ίδιος- η χαρά είναι διπλή.

Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται και η δημιουργία δισκογραφικής δουλειάς. «Θέλω να προσεγγίσω την παράδοση με σεβασμό και γνώση, αλλά και με σύγχρονη ματιά, τιμώντας την Κάτω Ιταλία και τον απανταχού ελληνισμό. Η εξέλιξη είναι θέμα επιβίωσης», καταλήγει.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ο Σαλβατόρε Κοντιτσέλο θα συμμετάσχει μουσικά στην επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας», καθώς και στην κοπή της πίτας του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην «Αρχόντισσα», στα Λέικα στη 1 μ.μ.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύλλογος Λακώνων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας», με επικεφαλής την πρόεδρο Θεοδώρα Φιλιποπούλου και τον γραμματέα Χρήστο Χιώτη, πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Κάτω Ιταλία, τον Οκτώβριο του 2025 και συγκεκριμένα στην πόλη του Τάραντα — τη σπαρτιατική αποικία που ίδρυσαν οι απόγονοι των Λακεδαιμονίων πριν από 2.700 χρόνια.

Η αποστολή, αποτελούμενη από 40 μέλη του Συλλόγου, Λάκωνες και Μεσσήνιους, καθώς και Ελληνες της διασποράς από τη Φλόριντα και την Αυστραλία, μετέβη στην Ιταλία για να συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις του Δήμου Τάραντα και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου MARTA, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την αδελφοποίηση των πόλεων Σπάρτης και Τάραντα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα των Κατόπτρων του Δημαρχείου, με τη συμβολική ανταλλαγή δώρων και την ανάγνωση επιστολών των δημάρχων Σπάρτης και Καλαμάτας. Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο Μουσείο, όπου φυτεύτηκε μια ελιά από τη Σπάρτη, δώρο του δημάρχου Σπάρτης Μιχαήλ Βακαλόπουλου, σύμβολο ειρήνης, μνήμης και αιώνιας αδελφοσύνης.

Ο Σύλλογος «Λεωνίδας» προσέφερε στον Δήμο και στους πολίτες του Τάραντα ένα ξυλόγλυπτο δωρικό ναό, στο εσωτερικό του οποίου περικλείεται η περικεφαλαία του Λεωνίδα, ενώ επάνω αναγράφεται το ρητό: «Ὡς ἐκεῖνοι πορευθέντες ἐθεμελίωσαν πόλη, οὕτως ἡμεῖς ἐπανερχόμεθα φέροντες φιλίαν» — το δικό μας «όχι» στη λήθη. Από την πλευρά του, ο Δήμος Τάραντα προσέφερε στον Σύλλογο ένα αντίγραφο του αρχαίου νομίσματος της πόλης, με το δελφίνι και τον ήρωα Φάλανθο, σύμβολο της σπαρτιατικής καταγωγής των Ταραντίνων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η παρουσία της Εύης Λαμπροπούλου, προέδρου της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, η οποία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου MARTA και τον διευθυντή του Αρχαιολογικού Χώρου του Μεταποντίου σχετικά με πιθανές συνεργασίες και ανταλλαγές επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την έρευνα και τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ Μεσσηνίας, Λακωνίας και Μεγάλης Ελλάδας.