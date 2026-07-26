Ο Παντελής Καναράκης στην “Ε”: «Τις αλήθειες της παράστασης θα τις δει όποιος τη δει»

Η θεατρική σάτιρα «Οχι άλλο κάρβουνο» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα έρχεται στην Καλαμάτα και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης, ο οποίος, εκτός από τον ρόλο του στην παράσταση, υπογράφει και τις χορογραφίες. Με αφορμή το «Οχι άλλο κάρβουνο», ο Παντελής Καναράκης μιλά στην «Ε» για την κωμωδία, την παράσταση και τις διαφορετικές αναγνώσεις που μπορεί να γεννήσει ένα έργο. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «κωμωδία ίσον γέλιο», επισημαίνοντας πως «τις αλήθειες της παράστασης θα τις δει όποιος τη δει, γιατί συχνά αυτό που εισπράττεις από ένα έργο είναι προσωπικό».

Για τον ρόλο των social media στη σάτιρα, ο Παντελής Καναράκης παρατηρεί πως «Εχουν κάνει τη σάτιρα ευκολότερη, γιατί ο καθένας έχει βήμα και μπορεί να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, αλλά και πιο δύσκολη στην τρομερή ταχύτητας που τρέχουν όλα και δεν μπορείς εύκολα να παρακολουθήσεις». Με το γνωστό του χιούμορ, σχολιάζει και τη σχέση των Ελλήνων ηθοποιών με το τραγούδι και τον χορό, σημειώνοντας: «Στη χώρα μας οι ηθοποιοί λατρεύουν να τραγουδάνε, έστω κι αν δεν έχουν τα φωνητικά προσόντα, και μισούν να χορεύουν. Με τον συγκεκριμένο θίασο οι πρόβες του υποκριτικού κομματιού ήταν μια χαρά, αλλά σε αυτές του χορευτικού μου σπάσανε λίγο τα νεύρα».

Ο ίδιος έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη Μεσσηνία και, όπως λέει, «αυτό που μου αρέσει είναι ότι ο κόσμος έχει έναν ιδιαίτερο αυθορμητισμό και είναι πολύ της αγκαλιάς. Αυτό είναι κάτι που μου πάει πολύ».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Η κωμωδία είναι ένας τρόπος να λες αλήθειες που ίσως, διαφορετικά, δεν θα τολμούσες να πεις. Ποιες αλήθειες επιχειρεί να αποκαλύψει το «Οχι άλλο κάρβουνο»;

Κωμωδία ίσον γέλιο. Με οποιοδήποτε τρόπο και από οπουδήποτε μετερίζι το καθένας κάνει κωμωδία, ο σκοπός του είναι το γέλιο. Σίγουρα και αλήθειες λες και πικρά πράγματα δοσμένα με άλλο τρόπο και κλείσιμο ματιού στο θεατή και πολλά. Τις αλήθειες της παράστασης θα τις δει όποιος τη δει. Γιατί συχνά αυτό που εισπράττεις από ένα έργο είναι προσωπικό.

Εκτός από τον ρόλο σου στην παράσταση, υπογράφεις και τις χορογραφίες. Είναι οι Ελληνες ηθοποιοί εξοικειωμένοι με τον χορό; Πώς ήταν η εμπειρία των προβών και τι απολαμβάνεις περισσότερο στη συνεργασία σου με τόσο έμπειρους κωμικούς ηθοποιούς;

Ο χορός είναι υποτιμημένη τέχνη στην Ελλάδα. Οποτε κάνω χορογραφίες πάντα συναντώ αντίσταση από τους περισσότερους ηθοποιούς. Στη χώρα μας οι ηθοποιοί λατρεύουν να τραγουδάνε έστω κι αν δεν έχουν τα φωνητικά προσόντα και μισούνε να χορεύουν. Με το συγκεκριμένο θίασο οι πρόβες του υποκριτικού κομματιού ήταν μια χαρά αλλά του χορευτικού, μου σπάσανε λίγο τα νεύρα.

Η επαφή σου με το κοινό της επαρχίας, που ίσως σε γνωρίζει περισσότερο μέσα από την τηλεόραση, τι σου αποκαλύπτει; Τι εισπράττεις από τις περιοδείες; Και πόσο έχουν αλλάξει τα social media τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και αλληλεπιδράς με τους ανθρώπους που σε ακολουθούν;

Μια τεράστια αγκαλιά και μια αγάπη που με κάνει ευτυχισμένο. Είναι τόσο σημαντικό για έναν ηθοποιό οι εκδηλώσεις του κόσμου. Σίγουρα η αμεσότητα των σόσιαλ έχει βοηθήσει στο να αισθάνεται πιο κοντά σου αυτός που σε παρακολουθεί. Εγώ είμαι και από αυτούς που είναι εξαιρετικά ενεργοί διαδικτυακά οπότε έχω και πολύ μεγάλη επαφή με τους ακολούθους μου.

Τα social media έχουν κάνει πιο εύκολη ή πιο δύσκολη τη σάτιρα;

Πιο εύκολη γιατί ο καθένας έχει βήμα και μπορεί να ξεδιπλώσει το ταλέντο του αλλά και πιο δύσκολη στην τρομερή ταχύτητα που τρέχουν όλα και δεν μπορείς εύκολα να παρακολουθήσεις.

Εχεις δηλώσει πως η κωμωδία δοκιμάζεται στην τηλεόραση, αλλά όχι στο θέατρο. Γιατί πιστεύεις ότι το θεατρικό κοινό συνεχίζει να την αγκαλιάζει;

Γιατί αγαπάει την κωμωδία και θέλει να ξεχνιέται μέσα στο γέλιο. Και θα έπρεπε και τα κανάλια να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση γι’ αυτό το είδος που λατρεύει ο κόσμος. Δυστυχώς όμως υπάρχει από πλευράς τηλεόρασης μια αγάπη στο μαύρο, στο σκοτεινό, στο δύσκολο. Και στις εκπομπές και στη μυθοπλασία.

Αν έγραφες σήμερα ένα νέο κείμενο σάτιρας, ποια πτυχή της επικαιρότητας θα έβαζες στο στόχαστρο;

Τι να πρωτοπάρεις από το καλάθι της επικαιρότητας; Πολιτική κατάσταση, αναταραχή παγκόσμια; διαδίκτυο; πολίτικαλ κορέκτ; Μη μου βάζεις δύσκολα κι έχει και ζέστη.

Ποιο είναι αυτό το μικρό καθημερινό τελετουργικό που δεν εγκαταλείπεις ποτέ, όσο απαιτητικό κι αν είναι το πρόγραμμά σου;

Για να μη σου πω το τελετουργικό μου που είναι ίσως βαρετό θα σου πω πως δεν είμαι, δεν ήμουν και ούτε πιστεύω θα γίνω ποτέ άνθρωπος του καναπέ. Η καθημερινότητα μου είναι γεμάτη ενέργεια και περιέχει τα πάντα και δουλειά και γυμναστική και βόλτα και γέλιο και και και και...

Υπάρχει κάποιο σημείο της παράστασης που πιστεύεις ότι θα συζητηθεί περισσότερο από το κοινό;

Οχι.

Εχεις κάποια προσωπική ανάμνηση από την Καλαμάτα ή τη Μεσσηνία; Αν είχες μία ελεύθερη ημέρα στην πόλη, πώς θα επέλεγες να την περάσεις;

Εχω έρθει αρκετές φορές και αυτό που μ’ αρέσει είναι ο ότι ο κόσμος έχει ένα ιδιαίτερο αυθορμητισμό και είναι πολύ της αγκαλιάς. Αυτό είναι κάτι που μου πάει πολύ.





ΤΟ ΕΡΓΟ

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Οχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού: Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις». Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών. Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα. Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της. Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω; «Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κείμενο: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου, Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας & Θανάσης Παπαθανασίου, Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης, Ενδυματολόγος: Κώστας Ζήσης, Creative Agency: GridFox, Διεύθυνση Παραγωγής: Χρήστος Τριπόδης. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.