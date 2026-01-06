Πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανίων στον Πειραιά παρουσία του ΠτΔ

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από εδώ από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα». Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, αυτό το φως μπορεί να καθοδηγήσει τους πολίτες ώστε να πορευτούν μπροστά με σιγουριά και να μετατραπεί σε προσωπική και συλλογική δύναμη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εκδηλώσεων ανέφερε: Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος σε όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε και θα ζήσουμε».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε δήλωση της από το λιμάνι του Πειραιά τόνισε: «Χρόνια πολλά από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Μεσογείου, τον Πειραιά. Σήμερα γιορτάζουμε τα Φώτα, τα ολόφωτα Φώτα, αυτά με τα οποία μεταλαμπαδεύουμε το φως σε αλήθεια, σε δημιουργικότητα, σε πρόοδο σε αγάπη».

Ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος εξέφρασε τις ευχές του αναφέροντας: «Χρόνια πολλά σε όλους, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ορθοδοξία μας και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η ημέρα αυτή να φωτίσει τους παγκόσμιους ηγέτες για μια ειρήνη για την ανθρωπότητα ώστε να πορευτούμε με αγάπη και ειρήνη όλη μας τη ζωή».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε μετά το τέλος του εορτασμού: «Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει την αξία της διαύγειας και της ορθής κρίσης σε μια περίοδο σύγχυσης και παραπληροφόρηση. Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ το καθαρό και υπεύθυνο δημόσιο λόγο αυτόν που ενώνει και διαφωτίζει όχι αυτόν που συσκοτίζει και διχάζει».

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εορτασμός για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων εδώ στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Οι παρουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,είναι ιδιαίτερα τιμητικές και ευχάριστες για εμάς τους Πειραιώτες. Εύχομαι σε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, Ελληνίδες και Έλληνες χρόνια πολλά».

Δηλώσεις του ΠτΔ

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο λιμάνι του Πειραιά για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων ανήμερα των Θεοφανείων και προέβη σε δήλωση τονίζοντας ότι «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα».

Ειδικότερα, κατά την δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Μετά το βαθιά εορταστικό 'Αγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

