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Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 11:40

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας την Παρασκευή λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ

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Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας την Παρασκευή λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ

Navarino Agora

Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων.

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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