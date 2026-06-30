Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας την Παρασκευή λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ

Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων.