Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010. Η γυναίκα φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση, μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.