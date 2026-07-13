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Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 09:03

Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

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Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Navarino Agora

Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα που καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010. Η γυναίκα φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση, μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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