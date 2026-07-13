Χαλκιδική: Ανατροπή τουριστικής λέμβου - Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των τεσσάρων επιβατών

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για περιστατικό ανατροπής εκμισθούμενης λέμβου στη συγκεκριμένη περιοχή. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τη λέμβο ημιβυθισμένη, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντές της (3 ημεδαποί και 1 υπήκοος Αλβανίας) εντοπίστηκαν σε αβαθή ύδατα κοντά στην ακτή και περισυλλέχθηκαν από ταχύπλοο σκάφος, καλά στην υγεία τους.

Η ημιβυθισμένη λέμβος ρυμουλκήθηκε από υπαλλήλους της επιχείρησης εκμίσθωσης, ενώ από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους της λέμβου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ