ΔΕΘ, sushi και Ρέμος: Χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τη Θεσσαλονίκη

Η Ιαπωνία στην 90ή ΔΕΘ και η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό σκηνικό για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από την Έκθεση πριν κατευθυνθούν προς τη συναυλία, ενώ οι ουρές που σχηματίζονται ήδη στα ταμεία καθιστούν κρίσιμη την έγκαιρη ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων.

Ένα Σάββατο με έντονο άρωμα Ιαπωνίας και ελληνική μουσική υπογραφή ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Από το sushi και τις εμπειρίες της 90ής ΔΕΘ έως τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία, το κέντρο της πόλης αναμένεται να γεμίσει με κατοίκους, εκδρομείς και επισκέπτες από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η 12η Σεπτεμβρίου συνδυάζει δύο γεγονότα που μπορούν να διαμορφώσουν μια ολοήμερη έξοδο. Ο σχεδιασμός πολλών επισκεπτών είναι να ξεκινήσουν την ημέρα τους στην Έκθεση, να περιηγηθούν στα περίπτερα και στις θεματικές ενότητές της και στη συνέχεια να μετακινηθούν με τα πόδια προς τη Νέα Παραλία για τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου.









Η αυξημένη επισκεψιμότητα των προηγούμενων ημερών έχει ήδη προκαλέσει ουρές στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής. Με την προσέλευση του Σαββάτου να αναμένεται πολύ μεγαλύτερη, η ΔΕΘ-HELEXPO συστήνει την ηλεκτρονική προαγορά των εισιτηρίων.





Οι επισκέπτες που έχουν το εισιτήριό τους διαθέσιμο στο κινητό μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας στις εισόδους, αποφεύγοντας την αναμονή στα εκδοτήρια. Η ηλεκτρονική αγορά είναι και οικονομικότερη, καθώς το εισιτήριο μίας εισόδου κοστίζει 9 ευρώ online, έναντι 12 ευρώ στα ταμεία.

Τα εισιτήρια διατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 90ής ΔΕΘ (https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/90i-diethnis-ekthesi-thessalonikis2026/).







Ένα μικρό ταξίδι στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία, για πρώτη φορά Τιμώμενη Χώρα στη ΔΕΘ, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της αυξημένης προσέλευσης. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τη χώρα μέσα από την παράδοση, τον πολιτισμό, τη σύγχρονη αισθητική, τη γαστρονομία, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Το sushi και οι ιαπωνικές γεύσεις αποτελούν μόνο μία πλευρά της εμπειρίας. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τη μοναδική σχέση της Ιαπωνίας με το παρελθόν και το μέλλον και να προσεγγίσουν μια κουλτούρα που ασκεί ιδιαίτερη γοητεία σε διαφορετικές γενιές.





Για παιδιά, νέους και οικογένειες

Το πρόγραμμα της 90ής ΔΕΘ εκτείνεται πολύ πέρα από την παρουσία της Τιμώμενης Χώρας. Στη Juniorland, ξυλοπόδαροι, juggling και bubble shows, διαδραστικές παραστάσεις, εργαστήρια ζωγραφικής και δημιουργικές δράσεις προσφέρουν επιλογές ψυχαγωγίας για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Στην Academia, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς παρουσιάζουν επιλογές σπουδών, ερευνητικές δράσεις, προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες διά βίου μάθησης.

Την ίδια στιγμή, στα περίπτερα επιχειρήσεων και οργανισμών παρουσιάζονται τεχνολογικές εφαρμογές, καινοτόμες υπηρεσίες, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και προσομοιωτές. Το κοινό δεν περιορίζεται στην απλή παρατήρηση, αλλά συμμετέχει σε παιχνίδια, δοκιμές και διαδραστικές εμπειρίες.





Δώρα, κληρώσεις και αγορές

Οι ενέργειες των εκθετών, οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις με δώρα αποτελούν ακόμη έναν λόγο για τον οποίο οι επισκέπτες παραμένουν για πολλές ώρες στην Έκθεση.

Παράλληλα, η δυνατότητα λιανικών αγορών διατηρεί τη χαρακτηριστική εμπορική διάσταση της ΔΕΘ. Τοπικά και γαστρονομικά προϊόντα, είδη ένδυσης, τεχνολογία και επιλογές καθημερινής χρήσης συνθέτουν μια αγορά με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό.





Η Ιαπωνία, η Juniorland, η Academia, η τεχνολογία, οι διαδραστικές δράσεις και οι αγορές δημιουργούν ένα πυκνό ημερήσιο πρόγραμμα πριν από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα συνηγορούν ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα είναι η ημέρα που η Θεσσαλονίκη θα κατακλυστεί από κόσμο.