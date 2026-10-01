Ενα μήνα πίσω τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο - Δεκέμβριο και όχι Νοέμβριο η ολοκλήρωσή τους

Ενα μήνα πίσω, τον Δεκέμβριο και όχι τον Νοέμβριο, όπως εκτιμάτο μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάει η ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, ώστε η “Μαύρη Θύελλα” που περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, να επιστρέψει και να αγωνιστεί σε αυτό, στη φυσική της έδρα, στο πρωτάθλημα της Superleague.

Αυτό επισήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, απαντώντας σε ερωτήσεις συμβούλων και στη συγκεκριμένη του συμβούλου της πλειοψηφίας Γιάννη Μπάκα.

Ακόμα, επισημάνθηκε ότι στο γήπεδο “Γιώργος Λουκαρέας” που είναι κλειστό από τον Ιούνιο του 2024, θα γίνει πρόχειρη παρέμβαση στον υφιστάμενο πλαστικό τάπητα, όπου θα πέσει καινούργιο καουτσούκ και θα “χτενιστεί”, ώστε να γίνονται προπονήσεις, κυρίως από τις ακαδημίες των συλλόγων, ενώ θα βελτιωθεί η περίφραξη και θα λειτουργήσει φωτισμός, από αυτόν που ξηλώθηκε από το Στάδιο.

Επίσης, διευκρινίστηκε ότι την ώρα που θα παίζει η ΠΑΕ Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου δεν θα μπορούν να διεξάγονται αγώνες βόλεϊ στο διπλανό Κλειστό Γυμναστήριο, αλλά μόνο προπονήσεις και η είσοδος των αθλητών θα γίνεται από άλλη πόρτα.

Στις επικρίσεις της μειοψηφίας κυρίως για το Παλέ ντε Σπορ που συζητιέται από το 2010 και έχει καταντήσει ανέκδοτο, ο δήμαρχος συνέστησε να περιμένουν, λέγοντας “τα καλύτερα είναι μπροστά μας με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις.

Αναλυτικά, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αφορμή το θέμα της τροποποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το 2017, περί κατηγοριοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας, έγινε αναλυτική συζήτηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Δήμου, με έντονη κριτική από τη μειοψηφία προς τη δημοτική για απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και απουσία μεγάλων έργων, αλλά και την άποψη – απάντηση της δημοτικής αρχής για σπουδαίο έργο στον αθλητικό τομέα.

Ο εισηγητής – αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης είπε ότι η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται με βάση την χωρητικότητά τους. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ενημέρωσε ότι η Τέντα πήρε αδειοδότηση για 2 χρόνια, πως το Κλειστό στο Στάδιο περνάει συνεχώς από ελέγχους και τις επόμενες ημέρες θα πάρει και αυτό άδεια για 2 χρόνια, ενώ το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει το νέο Κλειστό Προπονητήριο στο Στάδιο.

Τα θέματα του γηπέδου της Αμφειας που έχει εγκαταλειφθεί, του “Λουκαρέας” και του Παλέ ντε Σπορ έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης.

Το θέμα του Παλέ ντε Σπορ έθεσαν και οι σύμβουλοι Σπύρος Χανδρινός και Δημήτρης Οικονομάκος ο οποίος το χαρακτήρισε ανέκδοτο και αναφέρθηκε και στα γήπεδα Αμφειας και “Λουκαρέας”.

Στο θέμα του γηπέδου της Αμφειας και του Παλέ ντε Σπορ αναφέρθηκε και ο σύμβουλος Δημήτρης Φαββατάς.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι οι πιο αυστηροί κριτές είναι οι σύλλογοι και “θεωρούν πως αυτά που έχουν γίνει είναι πρωτόγνωρα”, ενώ αναφέρθηκε και στο Κλειστό Γυμναστήριο, 2,5 εκ. ευρώ που θα γίνει στο 22ο Δημοτικό Σχολείο, στα Γιαννιτσάνικα.

Γ.Σ.