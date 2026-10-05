Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον 'Αγιο Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ωστόσο δεν εξερράγη.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να την περισυλλέξει και την απομακρύνει. Σημειώνεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου είχε γίνει παρόμοια επίθεση στη συγκεκριμένη καφετέρια.

Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Χεϋδεν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ