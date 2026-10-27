Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις προς Εφορία και ΕΦΚΑ - Ποιους αφορά και τι αλλάζει

Σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ προβλέπει το νέο πλαίσιο των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οφειλέτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε βάθος δεκαετίας, με μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση.

Για το νέο μέτρο, τις προϋποθέσεις ένταξης και τις υποχρεώσεις που θα έχουν όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση μίλησε στο ΕΡΤnews η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο των 72 δόσεων.

Τι αλλάζει με τις 120 δόσεις

Η βασική αλλαγή είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων από 72 σε 120, γεγονός που επιτρέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε χρονικό διάστημα έως και δέκα ετών.

Παράλληλα, διευρύνεται το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Ενώ στο προηγούμενο πλαίσιο λαμβάνονταν υπόψη οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, στη νέα ρύθμιση προβλέπεται να περιλαμβάνονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή, το επιτόκιο προβλέπεται να παραμείνει στο 5,4%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση θα ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν

Καθοριστική σημασία έχει η ημερομηνία κατά την οποία μια οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και όχι απλώς η ημερομηνία βεβαίωσής της.

Ειδικότερα, στο νέο πλαίσιο προβλέπεται να μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2024. Αντίθετα, μια οφειλή που βεβαιώθηκε το 2024 αλλά κατέστη ληξιπρόθεσμη το 2025 δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφηκαν, οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Για τους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μετάβασης στις 120 δόσεις, ώστε να μειωθεί το ύψος της μηνιαίας καταβολής. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά αυτομάτως όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, όπως εκείνες των 12 ή 24 δόσεων.

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα

Ως χρονικός ορίζοντας για την έναρξη της διαδικασίας αναφέρθηκαν τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ ως προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αναφέρθηκε η 30ή Ιουνίου 2026. Οι ημερομηνίες αυτές χρειάζονται επιβεβαίωση από το τελικό νομοθετικό κείμενο, καθώς και από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγξουν ποιες οφειλές τους πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι ενταχθούν

Η ένταξη στη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις υπόλοιπες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.

Οφειλές που δημιουργούνται από το 2024 και μετά και καθίστανται ληξιπρόθεσμες θα πρέπει να εξοφλούνται ή να εντάσσονται στην προβλεπόμενη πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, σύμφωνα με τους όρους του νέου πλαισίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην καταβολή των δόσεων. Όπως εξήγησε η Αθανασία Στολάκη, η μη πληρωμή δύο συνεχόμενων δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Αντίστοιχα, κίνδυνος απώλειας υπάρχει όταν δημιουργούνται νέες οφειλές οι οποίες δεν εξοφλούνται ούτε ρυθμίζονται, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η καταβολή μικρότερου ποσού από την προβλεπόμενη δόση δεν υποκαθιστά την κανονική πληρωμή και δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη διατήρηση της ρύθμισης.

Ποια είναι τα οφέλη για τους οφειλέτες

Εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, η δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, η αναστολή ποινικών διώξεων όπου προβλέπεται και η προστασία από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Η δυνατότητα αποπληρωμής σε 120 δόσεις μπορεί να μειώσει σημαντικά τη μηνιαία οικονομική πίεση για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Το βασικό ζητούμενο, ωστόσο, είναι η συνέπεια στις πληρωμές και η έγκαιρη τακτοποίηση των νέων υποχρεώσεων.