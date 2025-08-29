Η θανατική ποινή ως πολιτικό όπλο του Τραμπ

O ακροδεξιός τρόπος διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι εμφανής πέρα από κάθε αμφιβολία. Μετά την ευθυγγράμισή του με τους άλλους δικτάτορες της υφηλίου και την λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων που πλήττουν ευθέως την δημοκρατία, η ανάσυρση και η ενδυνάμωση του σκληρού και ανελέητου όσο και απάνθρωπου μέτρου της θανατικής ποινής έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι στις ΗΠΑ εφαρμόζεται όχι απλά μόνο μια αυταρχική αλλά άκρως επικίνδυνη πολιτική.

Μετά την εκδίωξη των μεταναστών, την επιβολή των τελών αλλά και την αντιεπιστημονική άσκηση πολιτικών δήθεν για την προστασία της υγείας των πολιτών αλλά στην πραγματικότητα μεσαιωνικών αντιλήψεων για αυτή, μετά τα ασύλληπτα λογύδρια περί της νέας εποχής και δόγματος, η θανατική ποινή έρχεται να αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα για το ήδη σκληρό νομοθετικό πλαίσιο για χιλιάδες πολίτες υπό εκτέλεση στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα δεν δείχνει να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο που μεταξύ άλλων θεωρείται και απάνθρωπο μέτρο, στερούμενο απολύτως νομικής βάσης και με δεδομένο ότι δεν υφίσταται καν λαϊκό έρεισμα αποδοχής της.

Ο Τραμπ θέλει αρχικά να επιβάλλει τη θανατική ποινή για φόνους στην Ουάσιγκτον με την πρόφαση ότι αποτελεί «ισχυρό προληπτικό μέτρο».

Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα επιδιώξει τη θανατική ποινή στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον για φόνους που διαπράττονται εκεί. Πρόκειται για ένα «πολύ ισχυρό προληπτικό μέτρο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρότερης αυταρχικής πολιτικής του Τραμπ στην πρωτεύουσα, όπου ως πρόεδρος έχει ευρύτερες εξουσίες από ό,τι στις επιμέρους Πολιτείες.

Η θανατική ποινή εξακολουθεί να επιτρέπεται στις ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στο στρατό και σε 27 πολιτείες, αλλά δεν εκτελείται παντού. Σύμφωνα με το “Death Penalty Information Center”, από το 1957 δεν έχει εκτελεστεί κανείς στην Ουάσιγκτον και το 1981 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης κατήργησε τη θανατική ποινή.

Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει να κατηγορήσει υπόπτους σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ότι θα δώσει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιδιώξει συστηματικά τη θανατική ποινή. Υπό τον δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, οι εκτελέσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο είχαν ανασταλεί.

Η Ουάσιγκτον ως πεδίο δοκιμών για αυταρχική πολιτική;

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο Τραμπ ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά και έθεσε προσωρινά την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακή εποπτεία – κάτι που αντιμετωπίζει νομική αντίσταση. Από τότε, η Εθνοφρουρά και οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ενισχύσει τις επιχειρήσεις τους, ενώ ακόμη και τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα θα διώκονται συστηματικά και, στο μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο Τραμπ συνεχίζει να παρουσιάζει την εικόνα μιας πρωτεύουσας στην οποία η εγκληματικότητα και η βία έχουν ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο.

Ωστόσο, οι στατιστικές της αστυνομίας δείχνουν διαφορετική εικόνα. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την Ουάσιγκτον ως πεδίο δοκιμών για έναν αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι οι αυστηρότερες ποινές δεν συμβάλλουν αξιόπιστα στη μείωση της εγκληματικότητας – σύμφωνα με αυτούς, η πρόληψη και τα κοινωνικά προγράμματα έχουν πιο βιώσιμα αποτελέσματα.

Πολλές εκτελέσεις κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ

Στην αρχή της πρώτης θητείας του Τραμπ (2017 έως 2021) δεν υπήρχαν εκτελέσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Από το 2003 υπήρχε de facto μια παύση. Λίγο πριν το τέλος της θητείας του, ο Τραμπ επανέφερε τις εκτελέσεις.

Μέσα σε λίγους μήνες, 13 άτομα εκτελέστηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περισσότερα από ό,τι υπό οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μια μικρή πλειοψηφία των Αμερικανών εξακολουθεί να υποστηρίζει τη θανατική ποινή.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες λόγω δικαστικών λαθών, διακρίσεων και άνισης νομικής εκπροσώπησης έχουν μειώσει την υποστήριξη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το Death Penalty Information Center, περισσότερα από 2.000 άτομα βρίσκονται επί του παρόντος στις πτέρυγες θανατικής ποινής των φυλακών των ΗΠΑ. Από την αρχή του έτους, έχουν εκτελεστεί συνολικά 29 άτομα.

