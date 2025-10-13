Η επανίδρυση Αυτοδιοίκησης και Κράτους απαιτεί φρέσκια κουλτούρα

Το…τι ακούγεται στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας από αιρετούς, δε λέγεται! Κάποιοι που συμμετέχουν στα αιρετά όργανα που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις είναι ανεπαρκείς και χαράσσουν την καριέρα τους, με μόνο προσόν την κοινωνικότητα και τις δημόσιες σχέσεις .

Πως όμως θα βοηθήσουν τον τόπο τους , πως θα στηρίξουν τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν, όταν…χάνονται στα απλά;

Ο Δήμος Καλαμάτας με την «Καλλικρατική» διευρυμένη του μορφή συμπεριλαμβάνει περιφερειακά της Καλαμάτας 33 Κοινότητες. Θεωρώ ότι οι Δημοτικές Αρχές των τελευταίων χρόνων όχι μόνο δεν κατάφεραν να αναδείξουν και προσανατολίσουν αναπτυξιακά το ενιαίο του Δήμου Καλαμάτας με την «Καλλικρατική» του μορφή καθώς δεν κατάφεραν να αναδείξουν τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα των Κοινοτήτων αλλά ούτε και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των Κοινοτήτων και των συνοικιών της Καλαμάτας.

Σε έργα και υποδομές που υιοθετήθηκαν και δημιουργήθηκαν στην πόλη πριν από χρόνια δεν έγιναν βήματα προόδου. Αυτό που συνέβη ήταν σημειωτόν και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε όπισθεν. Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα και ερωτώ αν σημαντικά άλλαξε κάτι στα: ΜΟΛΑΚ, ΒΙΟΠΑ, ΔΕΠΑΚ, Μελέτη Κυκλοφοριακού, Αγορά Καλαμάτας, Πάρκο του ΟΣΕ, Χώροι Στάθμευσης, Νέα Είσοδο;

Η Ελλάδα είναι, ίσως, η χώρα με τους περισσότερους νόμους και ρυθμίσεις στον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα πολυδαίδαλο νομικό σύστημα που τελικά κανένας δεν γνωρίζει την ισχύ του. Η πολυνομία αποτελεί τη βάση για την κακοδικία, την ανομία, τη διαφθορά. Ταυτόχρονα, με την πολυνομία έχουμε και την γραφειοκρατία. Βεβαίως, άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Αλλά πώς να γνωρίζεις έναν νόμο του οποίου το κείμενο έχει υποστεί αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

Σήμερα αν θέλουμε επανίδρυση της κοινωνίας, θα πρέπει η κουλτούρα συνεργασίας είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε αυτοδιοικητικό να γίνει πλέον συστατικό στοιχείο του πολιτικού μας συστήματος.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορεί να μετασχηματιστεί το όλο κομματικό εποικοδόμημα, να αναιρέσει συστατικά του στοιχεία, να αντιστοιχηθεί στις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις και να οδηγήσει τη χώρα μέσα από μια νέα αντίληψη διακυβέρνησης, στην οποία θα κυριαρχεί η συναίνεση, η σύνθεση των απόψεων αλλά και η ουσιαστικοποίηση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πράξης ;

Για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εξουσίας είτε σε επίπεδο εθνικό είτε αυτοδιοικητικό πρέπει να γίνει σαφής διάκριση των επιτελικών αρμοδιοτήτων-δραστηριοτήτων. Το κράτος παραδοσιακά λειτουργεί ταυτόχρονα ως «πλοηγός» και ως «κωπηλάτης», συνθέτοντας ένα εξαιρετικά σύνθετο μόρφωμα, που παραμένει περίπλοκο υπό την επίδραση αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ταξικών συμφερόντων και κομματικών επιδιώξεων.

Όσον αφορά τις κρατικές - αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχουν συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τους. Στη χώρα μας, η μέτρηση και η αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των υπηρεσιών συνήθως δεν εξετάζονται. Οι Αυτοδιοικητικοί αιρετοί που τοποθετούνται επικεφαλείς σε Αυτοδιοικητικούς υπηρεσιακούς θεσμούς να απολογούνται για το αποτέλεσμα. Απαιτείται η εφαρμογή μιας στρατηγικής σαφών στόχων-κινήτρων-επιβραβεύσεων και κυρώσεων.

Καλό είναι να καταργηθούν οι διαχωριστικές απαγορευτικές κομματικές γραμμές που δεν επιτρέπουν στα άτομα να δώσουν τα χέρια και να συνεργασθούν για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Κάποιοι δυστυχώς θεωρούν ότι το καλό, το σωστό και το δημοκρατικό αποτελεί μονοκαλλιέργεια δική τους. Η τοπική Αυτοδιοίκηση έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να ήταν πολυσυλλεκτική και υπερκομματική. Όλοι χωρούν και όλοι μαζί μπορούν να είναι χρήσιμοι στην πόλη τους και στην Περιφέρειά τους. Ίσως σε εθνικό επίπεδο να χρειάζεται άλλη ιδεολογική συνταγή προκειμένου να διασφαλίσεις την οικονομία, την υγεία, την παιδεία και τα σύνορά σου.

Κατά τη γνώμη μου η λύση στο πρόβλημα της Χώρας, της Περιφέρειας και του Δήμου δεν βρίσκεται σε μονοκομματικές αλήθειες ούτε σε αγωνιστικούς ανέξοδους παλιάς κοπής βερμπαλισμούς· βρίσκεται στην ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων για εμβάθυνση της δημοκρατίας.

ΥΓ.1 ερωτώ τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας:

α) Τι χρέος παρέλαβε και τι χρέος έχει σήμερα o Δήμος .

β) Τι αριθμό υπαλλήλων παρέλαβε και τι αριθμό υπαλλήλων έχει σήμερα ο Δήμος.

γ) Πόσες έμμισθες θέσεις αιρετών παρέλαβε και πόσες έχει σήμερα.