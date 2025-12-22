Παραμένουν στο μπλόκο οι αγρότες της Μεσσηνίας

Στο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στη Θουρία παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, να παραμείνουν και τα Χριστούγεννα και όσο χρειαστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με βάση και την απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων την περασμένη Πέμπτη στις Σέρρες.

Ωστόσο, από το Σάββατο τα τρακτέρ μετακινήθηκαν πιο νότια στον κόμβο του “Πράκτικερ”, προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών προς και από τη Μεσσηνία, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Ετσι η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο, από (και προς) την Αθήνα, μέχρι (και από) τον κόμβο του “Πράκτικερ” και παραμένει κλειστό το τμήμα μεταξύ του κόμβου Ασπροχώματος (στου Καρέλια) και του κόμβου Θουρίας (στο “Πράκτικερ”).

Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου, από τις 7 έως τις 9, οι αγρότες άνοιξαν τα (πλευρικά) διόδια Αρφαρών, σηκώνοντας τις μπάρες και μοίραζαν στα διερχόμενα αυτοκίνητα λάδι και κρασί.

