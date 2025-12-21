Για τον Αντώνη Παρασκευόπουλο

Διαβάζω συχνά τον τελευταίο καιρό για την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία του συναδέλφου γεωπόνου Αντώνη Παρασκευόπουλου.

Ολοι νομίζω, εκτός από την τιμητική αναφορά, αναφέρονται στο γεγονός αυτό με έναν μεγάλο φόβο, μην φύγει και τον χάσουμε.

Εγώ που ξέρω τον Αντώνη ελπίζω ότι και αν συνταξιοδοτηθεί δεν θα τον χάσουμε γιατί ποτέ δεν θα χαθεί. Δεν θα χαθεί πάνω απ’ όλα για εμάς τους Μεσσήνιους.

Ο ίδιος βέβαια ξέρει πως να συνεχίσει την ζωή του και να ασχολείται με την Γεωργία και τα παιδιά του.

Εγώ όμως θέλω να απευθυνθώ στην Περιφέρεια, στο Υπουργείο ότι τέτοιοι δεν χάνονται πληρώνονται όσο και όσο και αξιοποιούνται. Αν όχι Υπουργό κάνετε τον ρε παιδιά μόνιμο Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας, μήπως και πάμε μπροστά.