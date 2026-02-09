Μεσσήνη: Iστοσελίδα μαθητών για την κλιματική αλλαγή

Μέσα από απλές και κατανοητές ενότητες, παρουσιάζονται η έννοια της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, καθώς και προτάσεις για μικρές αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες που μπορεί να υλοποιήσει κάθε παιδί στην καθημερινότητά του.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του εργαστηρίου ψηφιακών δεξιοτήτων και πληροφορικής «Αλγόριθμος», αναδεικνύοντας τη δύναμη της εκπαίδευσης όταν συνδυάζει την τεχνολογία με την κοινωνική ευθύνη. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://sites.google.com/view/aboutklimatikiallagi,