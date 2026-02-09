Μεσσήνη: Iστοσελίδα μαθητών για την κλιματική αλλαγή

Μαθητές από τη Μεσσήνη δημιούργησαν μια ενημερωτική ιστοσελίδα αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των συνομηλίκων τους γύρω από ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας.

Μέσα από απλές και κατανοητές ενότητες, παρουσιάζονται η έννοια της κλιματικής αλλαγής, οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, καθώς και προτάσεις για μικρές αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες που μπορεί να υλοποιήσει κάθε παιδί στην καθημερινότητά του.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του εργαστηρίου ψηφιακών δεξιοτήτων και πληροφορικής «Αλγόριθμος», αναδεικνύοντας τη δύναμη της εκπαίδευσης όταν συνδυάζει την τεχνολογία με την κοινωνική ευθύνη. Είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://sites.google.com/view/aboutklimatikiallagi,