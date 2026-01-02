Κρατικός Προϋπολογισμός 2026: Μια ευκαιρία για τους νέους και την Περιφέρεια

Η πολιτική οφείλει να μετουσιώνει τους αριθμούς, τους πίνακες και τους τεχνικούς όρους σε βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων, στη δυνατότητα στους νέους μας να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής περιφέρειας. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, που παρουσιάστηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες, φέρνει μια σειρά από μέτρα στήριξης που, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό μοχλό ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά και για τις τοπικές κοινωνίες -εντός αλλά κυρίως εκτός- μεγάλων αστικών κέντρων.

Για χρόνια, οι νέοι της ελληνικής περιφέρειας μεγάλωναν με το ίδιο δίλημμα: να φύγουν ή να μείνουν. Να αναζητήσουν ευκαιρίες μακριά από τον τόπο τους ή να παλέψουν με περιορισμένες επιλογές. Ο νέος Προϋπολογισμός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η περιφέρεια δεν είναι στην πίσω γραμμή, αλλά μέρος της λύσης και του μέλλοντος της χώρας μας. Η σημαντική ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με αυξημένους εθνικούς πόρους, δημιουργούν προϋποθέσεις για υποδομές, θέσεις εργασίας, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας.

Συγκεκριμένα, προβλέπει για περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στις παραμεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50%, με στόχο το 2027 ο ΕΝΦΙΑ για τις περιοχές αυτές να μηδενιστεί. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε όλους τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, καθώς και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τον Νομό Έβρου και τη Σαμοθράκη, καθώς και για τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ κατά 30%.

Παράλληλα, οι αυξήσεις των καθαρών μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, από τον Ιανουάριο του 2026, λόγω της μικρότερης παρακράτησης επί του μισθού, ευνοούν ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών. Επαγγελματίες, εργαζόμενοι, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, συνολικά περίπου 477.000 φορολογούμενοι, θα έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Σημαντικά κίνητρα ώστε οι νέες οικογένειες, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω, όπου και αν αποφασίσουν να ανοίξουν το σπιτικό ή τη δουλειά τους.

Στην ελληνική περιφέρεια, όπου ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η μεταποίηση και οι νέες μορφές επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, τέτοιες πολιτικές μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες παραμονής και επιστροφής των νέων. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις υποδομές, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ίσες ευκαιρίες όταν η ποιότητα ζωής εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα μέτρα για το στεγαστικό, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή των νέων στην περιφέρεια. Η επιστροφή ενοικίου για τη μεγάλη πλειονότητα των ενοικιαστών, τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν κλειστές κατοικίες, η επέκταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και τα προγράμματα ανακαίνισης παλαιών σπιτιών στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας και στη συγκράτηση των τιμών. Οι επενδύσεις σε μεταφορές, ψηφιακές υπηρεσίες, κοινωνική και προσιτή στέγη και ανθεκτικές τοπικές κοινωνίες είναι επενδύσεις στη δική μας καθημερινότητα, στη δική μας εργασία, στη δική μας ζωή.

Η μεγάλη πρόκληση, αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική περιφέρεια σήμερα, είναι να μετατραπεί σε τόπο επιστροφής και όχι φυγής. Με ουσιαστικά κίνητρα για εργασία, επιχειρηματικότητα, στέγη και ποιότητα ζωής, οι νέοι μπορούν να ξαναδούν τον τόπο τους ως επιλογή προοπτικής και όχι ανάγκης. Για όσους μεγαλώσαμε στην ελληνική περιφέρεια, η περιφέρεια είναι ταυτότητα - και πιστεύουμε βαθιά ότι μπορεί να γίνει ξανά χώρος δημιουργίας, καινοτομίας και προοπτικής, αρκεί οι πολιτικές να στηρίζουν έμπρακτα όσους θέλουν να επενδύσουν και να χτίσουν το μέλλον τους εκεί όπου μεγάλωσαν. Να δίνουν φωνή στους νέους που κουράστηκαν να περιμένουν και να βλέπουν τις ευκαιρίες να περνούν από δίπλα τους.

Η ελληνική περιφέρεια έχει τεράστιες δυνατότητες. Αυτό που χρειάζεται είναι σχέδιο, πίστη και ανθρώπους που δεν βλέπουν την πολιτική ως επάγγελμα, αλλά ως προσφορά. Ο Προϋπολογισμός του 2026 ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Το στοίχημα είναι να το μετατρέψουμε σε πραγματική αλλαγή για τους νέους και για τον τόπο μας. Και αυτό το στοίχημα αξίζει να το κερδίσουμε μαζί.