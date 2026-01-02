Οδική Παιδεία για Όλους: Επιτρέπεται τελικά η μουσική στο αυτοκίνητο;

Σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε μια απορία που έχουν σχεδόν όλοι:

Απαγορεύεται τελικά η μουσική στο αυτοκίνητο;

Μπορώ να βάλω το ραδιόφωνο τέρμα ή θα μου πάρουν πινακίδες;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Όχι, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν απαγορεύει τη μουσική στο αυτοκίνητο. Μπορείς να ακούς ό,τι θέλεις ραδιόφωνο, Spotify, CD αρκεί να μην ενοχλείς και να μην αποσπάται η προσοχή σου .

Ας δούμε όμως τι λέει πιο συγκεκριμένα ο ΚΟΚ.

Σύμφωνα με το ΚΟΚ, ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος και να μην αποσπάται η προσοχή του. Αν λοιπόν έχεις τη μουσική τόσο δυνατά που δεν ακούς σειρήνα ασθενοφόρου, κορνάρισμα ή σήμα τροχονόμου, τότε ναι υπάρχει παράβαση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, αφαίρεση διπλώματος.

Αναφέρετε ρητά ότι απαγορεύεται η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από το όχημα. Αυτό περιλαμβάνει και την ηχητική εγκατάσταση. Αν λοιπόν έχεις μπάσο να τρίζει το παρμπρίζ και ακούγεται τρία τετράγωνα πιο πέρα,

τότε δεν έχει σημασία τι ακούς ροκ, λαϊκά ή trap σημασία έχει ότι παραβιάζεις τον νόμο περί ηχορύπανσης.

Εκεί, η Αστυνομία μπορεί να επιβάλει , πρόστιμο και αν επιμείνεις, μπορεί να σου αφαιρέσει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.

Ακόμα κι αν το κάνεις σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, αν είναι μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας δηλαδή 3 το μεσημέρι με 5:30 και μετά τις 11 το βράδυ

και παίζει μουσική δυνατά, τότε επεμβαίνει η Αστυνομία με τον νόμο περί κοινής ησυχίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει πρόστιμο ή και αυτόφωρο σε ακραίες περιπτώσεις. Άρα τι ισχύει στην πράξη;

Η μουσική επιτρέπεται, η φασαρία όχι.

Μπορείς να απολαμβάνεις το ραδιόφωνο σου, αλλά ,

* Να ακούς πάντα τι γίνεται γύρω σου,

* Να σέβεσαι όσους μένουν ή κυκλοφορούν κοντά σου,

Αν και ο ΚΟΚ επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ηχορύπανσης και ασφάλειας, υπάρχει και η επιστημονική διάσταση . Η μουσική, ανάλογα με το είδος, την ένταση και τον ρυθμό της, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και τις αντιδράσεις του οδηγού.

Για παράδειγμα,

Γρήγορη ή έντονη μουσική (π.χ. ροκ, ηλεκτρονική, trap) έχει συνδεθεί με αύξηση ταχύτητας, επιθετική οδήγηση και μειωμένο χρόνο αντίδρασης.

Ήπια μουσική (π.χ. κλασική, τζαζ ) μπορεί να ηρεμήσει τον οδηγό και να βοηθήσει στη συγκέντρωση, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές.

Η απότομη αλλαγή τραγουδιών ή η αναζήτηση playlist στο κινητό αποτελεί μορφή απόσπασης προσοχής, εξίσου επικίνδυνη με το να στέλνεις μήνυμα την ώρα της οδήγησης. Η μουσική στο αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ζήτημα έντασης ή νομιμότητας, αλλά και θέμα αυτοελέγχου, ψυχολογικής επίδρασης και ασφαλούς συμπεριφοράς στον δρόμο.

Φανταστείτε τη σκηνή,

Είναι απόγευμα, ώρα αιχμής. Ο Γιώργος είναι στο τιμόνι, κολλημένος στην κίνηση. Ανοίγει το Spotify, βρίσκει το αγαπημένο του trap κομμάτι και ανεβάζει την ένταση! Τα μπάσα βαράνε, το τιμόνι πάλλεται και ο Γιώργος νιώθει σαν να μπαίνει σε video game .

Μόνο που, χωρίς να το καταλάβει, πατάει λίγο παραπάνω το γκάζι, αλλάζει λωρίδες πιο απότομα, και το βλέμμα του κολλάει στο ρυθμό, όχι στον δρόμο.

Ξαφνικά , ένα ασθενοφόρο από πίσω .

Αλλά η μουσική είναι τόσο δυνατά, που δεν ακούει τίποτα.

Δεν είναι κακό παιδί ο Γιώργος, απλώς η μουσική τον πήρε μαζί της.

Και αυτό είναι το θέμα , η μουσικήμάς ανεβάζει, μας δίνει ρυθμό, αλλά πρέπει να την ελέγχουμε εμείς όχι εκείνη εμάς.

Οδήγα με ρυθμό , αλλά πάνω απ’ όλα, με μυαλό .

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή , είναι ευθύνη.