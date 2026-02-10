Ξεκάθαρες απαντήσεις εδώ και τώρα για όλα τα έργα

Εικόνες βιβλικών καταστροφών σε όλη την Τριφυλία, η οποία για τρίτη φορά, από τον τελευταίο Οκτώβριο, βάλλεται αθωράκιστη από ακραίες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονους ανέμους.

Οι ζημιές στις υφιστάμενες υποδομές δρόμους, γεφύρια, κεραμοσκεπή, τεχνικά έργα, καλλιέργειες, ιδιωτικές περιουσίες, κτλ, αποκαλύπτουν την απόλυτη διάλυση των υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, χωρίς κανένα υπαρκτό σχέδιο δράσης και πλαίσιο πρόληψης και ταχείας αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο τα όσα ελέχθησαν από δημόσια χείλη. Και είναι κρίμα αυτή η πλασματική εικόνα και εν τέλει απόπειρα ωραιοποίησης της όλης κατάστασης.

Οι καταιγίδες έδιωξαν κάθε αυταπάτη, ξεγύμνωσαν αποκαλυπτικά την πραγματικότητα για όλα τα μεγάλα εν εξελίξη έργα ή μη έργα στην Τριφυλία μας.

Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου οφείλουν να ενημερώσουν εδώ και τώρα τον λαό της Τριφυλίας για την πορεία όλων των έργων αποκλειστικής ή μικτής αρμοδιότητάς τους.

Τι γίνεται με το λιμάνι Κυπαρισσίας; Το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης; Τι γίνεται με το δρόμο Φιλιατρά Γαργαλιάνοι; Τι γίνεται με το Φράγμα Χριστιανουπόλεως και το δίκτυο άρδευσης; Τι γίνεται με το βιολογικό Γαργαλιάνων; Το έργο υδροδότησης από Αλικοντούζι; Τι γίνεται με την υπογειοποίηση του ίντερνετ στην Πόλη; Τι γίνεται με τις πλατείες Κυπαρισσίας και Φιλιατρών; Τι γίνεται με το αγροτικό οδικό δίκτυο; Τι γίνεται με το δίκτυο ύδρευσης; Τι γίνεται με την ΠΕ 3 Κυπαρισσίας; Τι γίνεται με την ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Φιλιατρών; Τι γίνεται με το Στάδιο Κυπαρισσίας; Με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας; Τη φωταγώγηση της περιοχής; Τι γίνεται με τις κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις; Με την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών μας σταθμών και των νηπιαγωγείων μας; Τι γίνεται με την αξιοποίηση, περαιτέρω ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων; Τι γίνεται με τα μνημεία και την πολιτιστική μας κληρονομιά; Τι γίνεται με τον ενιαίο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό; Με την αποσαφήνιση του τι μπορεί τελικά να κάνει κάποιος εντός ζώνης natura; Ποιο το σχέδιο για την αξιοποίηση του δάσους της Ελαίας; Τι γίνεται με τη Νέδα; Με την Πρώτη (Πρόδανος); Με τον πρωτογενή μας τομέα; Την ελαιοκαλλιέργεια; Την αμπελουργία; Τη σταφίδα μας; Τα κηπευτικά μας; Τα μοναδικά τοπικά μας προϊόντα; Τη μοναδική μας αιγοπροβατοτροφία; Το καρπούζι μας; Τα μέλια μας; Τους αλιείς μας; Τι γίνεται με την ανάδειξη και προβολή της Τριφυλιακής Γαστρονομίας;

Με την ερήμωση των χωριών μας; Με τον ποιοτικό θεματικό τουρισμό; Την αναβίωση του μοναδικού ορεινού όγκου; Τα άλλα ποτάμια μας; Τη θαλάσσια χελώνα μας;

Τι γίνεται επιτέλους;

Ξεκάθαρες απαντήσεις εδώ και τώρα! Δεν πάει άλλο αυτή η αδιαφορία, η οπισθοδρόμηση, η εγκατάλειψη, η απομόνωση, η ερήμωση του τόπου!

Ανοχή τέλος ώρα για δράση.

Ηλίας Π. Γιαννόπουλος

Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας