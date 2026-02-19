eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Γαλατόπιτα χωρίς φύλλο - Από την κουζίνα της Γεωργίας Κοφινά  

Γαλατόπιτα χωρίς φύλλο - Από την κουζίνα της Γεωργίας Κοφινά

Το γλυκό της Τυρινής!

Μια παλιά οικογενειακή συνταγή της γιαγιάς από την Αργολίδα. Είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που διευκολύνει το να φτιάχνεται πιο συχνά!

 

Υλικά για 24-30 κομμάτια

  • 3 λίτρα γάλα
  • 250 γρ ψιλό σιμιγδάλι
  • 250 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 300 γρ ζάχαρη
  • 5 αυγά, χτυπημένα
  • 1-2 σωληνάρια βανίλια
  • 150 γρ βούτυρο
  • 1 κουτ. γλυκού αλάτι
  • Κανέλα για πασπάλισμα
  • Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

  1. Ανακατεύετε το σιμιγδάλι με το αλεύρι.
  2. Ζεσταίνετε το γάλα και προσθέτετε το αλάτι. Μόλις πάρει βράση προσθέτετε τμηματικά και με κόσκινο, το μίγμα αλεύρι-σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην σβολιάσει. Το βράζετε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει καλά και προσθέτετε το βούτυρο και την ζάχαρη.
  3. Βγάζετε το μίγμα από την φωτιά και αφήνετε λίγο να κρυώσει.
  4. Προσθέτετε τα χτυπημένα αυγά και την βανίλια ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ενωθούν καλά.
  5. Βουτυρώνετε ένα ταψί και απλώνετε ομοιόμορφα το μίγμα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180⁰ για περίπου 35-45 λεπτά.
  6. Όταν κρυώσει λίγο, πασπαλίζετε με κανέλα και ζάχαρη, κόβετε κομμάτια και σερβίρετε.

 

 

 

 

 

