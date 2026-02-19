Γαλατόπιτα χωρίς φύλλο - Από την κουζίνα της Γεωργίας Κοφινά  

Μια παλιά οικογενειακή συνταγή της γιαγιάς από την Αργολίδα. Είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που διευκολύνει το να φτιάχνεται πιο συχνά!

Υλικά για 24-30 κομμάτια

3 λίτρα γάλα

250 γρ ψιλό σιμιγδάλι

250 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

300 γρ ζάχαρη

5 αυγά, χτυπημένα

1-2 σωληνάρια βανίλια

150 γρ βούτυρο

1 κουτ. γλυκού αλάτι

Κανέλα για πασπάλισμα

Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση: