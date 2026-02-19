eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026 10:36

Ανησυχία για τα απορρίμματα στον βιολογικό Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον

Ανησυχία για τα απορρίμματα στον βιολογικό Κυπαρισσίας

Premium Strom

 

Για ακόμη μια φορά ο χώρος του βιολογικού καθαρισμού στην Κυπαρισσία γίνεται υποδοχέας… απορριμμάτων αφού εκεί μεταφέρθηκαν όγκοι από διάφορα απορρίμματα και κλαδέματα που μέχρι τώρα ήταν στοιβαγμένα στα παλιά σφαγεία στην Κυπαρισσία.

Αφού θρυμματίστηκαν εναποτέθηκαν στο οικόπεδο απέναντι από το βιολογικό. Όπως είναι λογικό αυτό προκαλεί έντονες ανησυχίες, καθώς κάθε φορά που ο χώρος γεμίζει… εκδηλώνεται φωτιά.

 

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις