Ανησυχία για τα απορρίμματα στον βιολογικό Κυπαρισσίας

Κ.Μπ.
Για ακόμη μια φορά ο χώρος του βιολογικού καθαρισμού στην Κυπαρισσία γίνεται υποδοχέας… απορριμμάτων αφού εκεί μεταφέρθηκαν όγκοι από διάφορα απορρίμματα και κλαδέματα που μέχρι τώρα ήταν στοιβαγμένα στα παλιά σφαγεία στην Κυπαρισσία.
Αφού θρυμματίστηκαν εναποτέθηκαν στο οικόπεδο απέναντι από το βιολογικό. Όπως είναι λογικό αυτό προκαλεί έντονες ανησυχίες, καθώς κάθε φορά που ο χώρος γεμίζει… εκδηλώνεται φωτιά.
