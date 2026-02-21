Αντί-γνωμος: Η «επιτελική κανονικότητα» φοράει Gucci

Ζούμε στην χώρα της «επιτελικής κανονικότητας» του Κυριάκου, όπου ένας υπουργός (Άδωνις Γεωργιάδης) δήλωσε πρόσφατα -μπροστά στις κάμερες- ότι ένας φίλος του αστυνομικός τον ενημέρωσε τηλεφωνικά, αργά το προηγούμενο βράδυ, ότι μία αρχηγός κόμματος (Ζωή Κωνσταντοπούλου) υπέβαλε εναντίον του μήνυση.

“Μάλιστα” συνέχισε ο υπουργός “η Ζωή προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα με robe de chambre και έγινε ρεζίλι”, όπως του είπε (πάντα κατά τον υπουργό) γελώντας ο αστυνομικός.

Ουδείς από την ηγεσία της αστυνομίας αισθάνθηκε την ανάγκη να ερευνήσει την υπόθεση και εφόσον ισχύουν τα παραπάνω να τιμωρήσει τον αστυνομικό.

Όπως ουδείς από την δικαιοσύνη εγκάλεσε τον υπουργό για τις «αποκαλύψεις» του.

Βλέπεις στην χώρα του Κυριάκου μπορεί ένας αστυνομικός να γίνεται ρουφιάνος και ένας υπουργός να αντιπαρατίθεται ως κουτσομπόλα στην δημόσια πολιτική αντιπαράθεση χωρίς καμία επίπτωση, αφού η «επιτελική κανονικότητα» φοράει Gucci.

Ζούμε στην χώρα της «επιτελικής κανονικότητας» του Κυριάκου, όπου ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτηση δημοσιογράφου -κατά την καθημερινή ενημέρωση των εκπροσώπων της - που δεν του άρεσε, επιτέθηκε και εκστόμισε απειλές για νομικές συνέπειες εφόσον ο δημοσιογράφος τολμήσει να το επαναλάβει.

Σε ένα κρεσέντο κατάφωρης παραβίασης της ελευθερίας του Τύπου ο κ. Π. Μαρινάκης προχώρησε σε ευθείες απειλές περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη κατά του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη, χάνοντας προφανώς την ψυχραιμία του, όταν ρωτήθηκε επίμονα για τις ενέργειες του Λιμενικού στην πρόσφατη τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα ρωτήθηκε πολλές φορές (χωρίς να απαντήσει) από τον κ. Χ. Αβραμίδη εάν το Λιμενικό έκανε «διάσωση» ή προχώρησε σε «αποτροπή».

Δίνοντας συνέχεια στο έγκλημα κατά της ενημέρωσης και εντέλει κατά της δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτέθηκε γενικώς και αορίστως σε ΜΜΕ κατηγορώντας (ποιος; ποιους;) για “προπαγάνδα” και μιλώντας για “ένα κύκλωμα που δρα σε διάφορα μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα, των οποίων στόχος τους είναι η αποσταθεροποίηση”.

Τέλος, με θράσος -ο υπουργός για την ενημέρωση- υπεραμύνθηκε των απειλών του (που ουδέποτε άλλοτε, σε δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, υπήρξε παρόμοιο συμβάν) λέγοντας: “Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Δεν συνίσταται απειλή. Πουθενά στον κόσμο. Είναι μια προειδοποίηση και μάλιστα νόμιμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται όταν θεωρείς ότι ο άλλος παραποιεί τα λεγόμενά σου”.

Βλέπεις στην χώρα του Κυριάκου μπορεί ο υπεύθυνος υπουργός για τον Τύπο και την ενημέρωση να επιτίθεται, να απειλεί και να φιμώνει την ενημέρωση με ωμό και φασιστικό τρόπο και να ονομάζει την συμπεριφορά του «υπεράσπιση της αλήθειας με νόμιμα μέσα», αφού η «επιτελική κανονικότητα» φοράει Gucci.

Ζούμε στην χώρα της «επιτελικής κανονικότητας» του Κυριάκου, όπου ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της ΤτΕ αποφάσισε και έδωσε συνέντευξη -όχι σε κάποιο μεγάλο και έγκριτο μέσο όπως είναι το αυτονόητο- αλλά στον κυρίαρχο προπαγανδιστικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος για πολλά χρόνια επιδίδεται σε δολοφονία χαρακτήρα των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, κατακρεουργώντας την πραγματικότητα: στην «Ομάδα Αλήθειας».

Με την ενέργεια του αυτή ο κ. Γ. Στουρνάρας νομιμοποίησε τον μηχανισμό προπαγανδιστικής αθλιότητας του Μητσοτάκη (όπως ορθώς τον κατηγόρησε η αντιπολίτευση) καταθέτοντας τα διαπιστευτήρια του στην κυβέρνηση, λίγο πριν την λήξη της δεύτερης θητείας του ως Διοικητής, προκειμένου να βρεθεί στο τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας όχι μόνο για 12 (μέχρι σήμερα) αλλά και για άλλα 6, συνολικά για 18 χρόνια.

Ο κ. Στουρνάρας προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του και πιρουέτες θα έκανε (όπως τις έχει κάνει και στο παρελθόν και τώρα) στο Μαξίμου, όχι μπροστά μόνο στον Μητσοτάκη αλλά και στον σκύλο του τον Πίνατ.

Ο εύκαμπτος Τραπεζίτης μίλησε (στην προπαγανδιστική ομάδα της αθλιότητας) με επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση Novartis, για την Τράπεζα Αττικής και για τις επιθέσεις στην σύζυγο του.

Δεν μας είπε αν στην υπόθεση Novartis υπάρχει σκάνδαλο ή όχι.

Δεν μας είπε αν μία κυβέρνηση σε μία (μη συστημική) Τράπεζα (Αττικής) που διασώζει, μπορεί (να μην πω επιβάλλεται) να διορίσει δύο άτομα στο Δ.Σ.

Δεν μας είπε αν οι επιθέσεις που δέχτηκε η σύζυγος του ήταν δίκαιες, αν δηλαδή είχε ή όχι εμπλοκή σε σκανδαλώδεις υποθέσεις (Novartis) και αν έχει ή όχι καταδικαστεί από την Δικαιοσύνη.

Δεν ανάφερε τίποτα από την ομολογία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου ότι το 2014 υπήρχε έτοιμο σχέδιο για κλείσιμο των τραπεζών και Capital Controls.

Δεν είπε κουβέντα (ούτε τότε, ούτε τώρα) για τον διάδοχο του το 2014 στο υπουργείο Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το 2012 απέστειλε χρηματικά ποσά από ελληνικές τράπεζες σε τράπεζες του εξωτερικού (συγκεκριμένα στο Λονδίνο) λόγω "φόβου για την Ελλάδα" (Grexit).

Ο κεντρικός Τραπεζίτης έγινε «Ομάδα Αλήθειας» για να παραμείνει κεντρικός Τραπεζίτης, αφού η «επιτελική κανονικότητα» φοράει Gucci.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Οι άνθρωποι που δαγκώνουν το χέρι που τους ταΐζει, συνήθως γλείφουν την μπότα που τους κλωτσάει”.

Έρικ Χόφερ, Αμερικανός συγγραφέας & φιλόσοφος