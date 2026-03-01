Ωρα μηδέν: Καλαμάτα, μια πόλη χωρίς κανόνες στους δρόμους;

Η εικόνα στους δρόμους της Καλαμάτας προβληματίζει. Διπλοπαρκαρίσματα στην Αριστομένους, στη Φαρών, στην Κανάρη. Αυτοκίνητα πάνω σε πεζοδρόμια και διαβάσεις. Μηχανάκια που κινούνται σε πεζόδρομους. Φορτηγά τροφοδοσίας μέσα στις ώρες αιχμής. Οι δρόμοι συχνά μετατρέπονται σε στενά περάσματα, η κυκλοφορία μπλοκάρει και οι πεζοί αισθάνονται ανασφάλεια.

Η πόλη δείχνει να λειτουργεί χωρίς σαφείς κανόνες στην πράξη. Και αυτό έχει συνέπειες, καθημερινή ταλαιπωρία για οδηγούς και πεζούς, αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων και υποβάθμιση της εικόνας της Καλαμάτας , τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Το παράδοξο είναι ότι πρόκειται για μια επίπεδη πόλη, ιδανική για περπάτημα και ποδήλατο, που όμως καταλήγει να πνίγεται από εξάτμιση, κόρνες και κυκλοφοριακή ασφυξία.

Ένα βασικό ζήτημα που επισημαίνουν πολλοί πολίτες είναι η έλλειψη συστηματικών ελέγχων. Η Δημοτική Αστυνομία εμφανίζεται απούσα ή παρεμβαίνει περιστασιακά. Οι έλεγχοι συχνά περιορίζονται σε συγκεκριμένες παραβάσεις, ενώ η γενικότερη εικόνα ανομίας παραμένει. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση της ατιμωρησίας , Αφού δεν ελέγχει κανείς, κάνω ό,τι θέλω .

Παράλληλα, έχει εδραιωθεί μια νοοτροπία , δύο λεπτά θα παρκάρω και του έτσι κάνουν όλοι . Όμως πίσω από αυτή τη λογική κρύβεται η έλλειψη σεβασμού προς τον συμπολίτη , τη μητέρα με καρότσι, το άτομο με αναπηρία, τον ηλικιωμένο που δεν μπορεί να κατέβει στο οδόστρωμα για να προσπεράσει ένα παρκαρισμένο όχημα. Δεν φταίει μόνο ο πολίτης. Όταν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στην πράξη, παύουν να υπάρχουν και στη συνείδηση.

Λύσεις υπάρχουν και είναι συγκεκριμένες.

Πρώτον, χρειάζεται σαφές και εφαρμόσιμο σχέδιο κυκλοφορίας. Όχι πρόχειρες ρυθμίσεις, αλλά σταθεροί κανόνες που θα τηρούνται. Έλεγχοι σε ώρες αιχμής, σταθερή παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στο κέντρο, όχι μόνο όταν γίνεται φασαρία. Έλεγχοι για παράνομο παρκάρισμα, κατάληψη πεζοδρομίων και κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους. Με διαφάνεια, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τι ισχύει και τι ελέγχεται.

Δεύτερον, απαιτείται συστηματική οργάνωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Η φορτοεκφόρτωση στο κέντρο της πόλης δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεγκτα και οποιαδήποτε ώρα επιλέγει ο κάθε επαγγελματίας ή μεταφορέας. Η απουσία συγκεκριμένου πλαισίου δημιουργεί κυκλοφοριακή επιβάρυνση, ιδίως τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν συμπίπτουν η μετακίνηση εργαζομένων, μαθητών και επισκεπτών με τη διανομή εμπορευμάτων.

Η θέσπιση ενός αυστηρού και σαφώς οριοθετημένου ωραρίου τροφοδοσίας, εκτός των ωρών αιχμής, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πρωινή συμφόρηση και να βελτιώσει τη συνολική λειτουργικότητα του κέντρου. Για παράδειγμα, η μεταφορά προϊόντων θα μπορούσε να επιτρέπεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μειωμένος. Παράλληλα, η δημιουργία συγκεκριμένων ζωνών φορτοεκφόρτωσης με αυστηρή αστυνόμευση θα απέτρεπε το φαινόμενο της διπλοστάθμευσης, που συχνά μπλοκάρει ολόκληρους δρόμους.

Τρίτον, η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της πόλης. Στη σύγχρονη εποχή, οι έξυπνες πόλεις δεν αποτελούν θεωρητική έννοια, αλλά πρακτική ανάγκη, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης στάθμευσης θα μπορούσε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις διαθέσιμες θέσεις, μέσω εφαρμογής στο κινητό ή ηλεκτρονικών πινακίδων σε κεντρικά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί δεν θα αναγκάζονται να κινούνται άσκοπα αναζητώντας θέση, κάτι που σήμερα επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία και αυξάνει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η άμεση πληροφόρηση μειώνει τον χρόνο αναζήτησης, περιορίζει την ένταση στους δρόμους και συμβάλλει σε μια πιο ομαλή ροή οχημάτων. Παράλληλα, η τοποθέτηση αισθητήρων σε ράμπες ΑΜΕΑ και σε διαβάσεις πεζών μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις παραβάσεις. Όταν ένα όχημα σταθμεύει παράνομα σε ράμπα ή πάνω σε διάβαση, το σύστημα θα μπορεί να καταγράφει το συμβάν και να ειδοποιεί άμεσα τη δημοτική αστυνομία. Έτσι, προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, χωρίς να απαιτείται συνεχής φυσική παρουσία ελέγχου. Η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται σωστά, δεν λειτουργεί τιμωρητικά αλλά οργανωτικά. Δημιουργεί διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Τέταρτον, η δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης αποτελεί μια ρεαλιστική και δοκιμασμένη λύση για τη μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης στο κέντρο. Εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, επιτρέποντας στους οδηγούς να σταθμεύουν το όχημά τους εκτός πυκνοδομημένου ιστού και να μετακινούνται προς το κέντρο . Οι χώροι αυτοί δεν αρκεί να είναι απλώς ανοιχτά οικόπεδα. Απαιτείται σωστή διαμόρφωση, επαρκής φωτισμός, σαφής σήμανση, ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση η οποία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα αυξήσει τη χρήση τους. Παράλληλα, η επιτυχία του μέτρου εξαρτάται από τη σωστή και τακτική σύνδεση με το κέντρο μέσω mini bus ανά 10 έως 15 λεπτά. Η συχνότητα είναι καθοριστική εάν η αναμονή είναι μικρή και το δρομολόγιο σταθερό, οι πολίτες θα επιλέξουν εύκολα αυτή τη λύση αντί της αναζήτησης στάθμευσης στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Το κόστος μεταφοράς θα μπορούσε να είναι χαμηλό ή ακόμη και να ενσωματώνεται στο αντίτιμο στάθμευσης, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο. Περιοχές όπως μεταξύ Ακρίτα και Ηρώων, κάτω από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας ή στη Βόρεια είσοδο της πόλης, στην Απόληξη του αυτοκινητοδρόμου, στην περιοχή όπου βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου, υπάρχει δημοτικός χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Η θέση του είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς αποτελεί φυσικό σημείο εισόδου για τα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για την ανάπτυξη περιφερειακού χώρου στάθμευσης . θα μπορούσαν να εξεταστούν ως πιθανά σημεία ανάπτυξης τέτοιων υποδομών, καθώς συνδυάζουν σχετικά εύκολη πρόσβαση. Με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, μειώνεται ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται καθημερινά στο κέντρο, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία για αναζήτηση θέσης και απελευθερώνεται πολύτιμος δημόσιος χώρος. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πιο λειτουργικό, φιλικό και ελκυστικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο, με λιγότερο θόρυβο, λιγότερους ρύπους και καλύτερη ποιότητα ζωής για κατοίκους και επισκέπτες.

Πέμπτον, είναι απαραίτητος ο ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης. Καμία κυκλοφοριακή ή οργανωτική παρέμβαση δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα και καθημερινά από τις αλλαγές. Οι επαγγελματίες ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία, το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, οι σχολές οδηγών, οι μεταφορικές εταιρείες και οι επαγγελματικοί σύλλογοι. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, ωράρια, σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης, αλλά και πρακτική εμπειρία που μπορεί να συμβάλει στον ρεαλιστικό σχεδιασμό λύσεων. Μια οργανωμένη συνάντηση, με σαφή θεματολογία και συγκεκριμένο, χρονοδιάγραμμα, μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας. Μέσα από τον διάλογο μπορούν να καταγραφούν προβλήματα να προταθούν εναλλακτικές λύσεις και να διαμορφωθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες λειτουργίας. Όταν οι αποφάσεις προκύπτουν μέσα από συμμετοχική διαδικασία, η εφαρμογή τους γίνεται ευκολότερη. Μόνο μέσα από συνεργασία και συνεννόηση μπορούν να προκύψουν λύσεις βιώσιμες, που θα υπηρετούν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Και, κυρίως, εκπαίδευση. Η οδική συμπεριφορά πρέπει να καλλιεργείται από το σχολείο. Η ασφάλεια και ο σεβασμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Τα έργα χρειάζονται μακροχρόνιο ορίζοντα, όχι πρόσκαιρα οφέλη και επικοινωνιακές κινήσεις. Η Καλαμάτα είναι μια σύγχρονη πόλη με προοπτικές. Μια πόλη όμως χωρίς κανόνες στους δρόμους της δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Λύσεις υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η απόφαση να εφαρμοστούν.