Η επιλογή Γυμνασίου: Ο ρόλος του παιδιού και των γονέων σε μια σημαντική μετάβαση

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό ορόσημο για το παιδί. Πρόκειται για μια περίοδο αλλαγών: νέο σχολικό περιβάλλον, αυξημένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, διαφορετικές κοινωνικές δυναμικές και μεγαλύτερη ανάγκη για αυτονομία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συχνά η τάση ορισμένων γονέων να αφήνουν το παιδί να αποφασίσει μόνο του σε ποιο Γυμνάσιο θα φοιτήσει. Αν και η ενίσχυση της αυτονομίας του παιδιού είναι σημαντική, τίθεται το ερώτημα: είναι ένα παιδί 11–12 ετών σε θέση να λάβει μόνο του μια τέτοια απόφαση;

Μπορεί ένα παιδί αυτής της ηλικίας να πάρει μόνο του μια τέτοια απόφαση;

Στην ηλικία των 11–12 ετών τα παιδιά βρίσκονται σε μια μεταβατική γνωστική και συναισθηματική φάση. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχολογία, αρχίζουν να αναπτύσσουν πιο σύνθετες μορφές σκέψης, ωστόσο η ικανότητα πρόβλεψης μακροπρόθεσμων συνεπειών και η αξιολόγηση σύνθετων παραγόντων δεν είναι ακόμη πλήρως αναπτυγμένες.

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπορούν να εκφράσουν προτιμήσεις, συναισθήματα και επιθυμίες σχετικά με το σχολείο τους. Αυτό είναι πολύτιμο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο, η πλήρης ευθύνη μιας απόφασης που επηρεάζει την εκπαιδευτική τους πορεία και την καθημερινότητά τους, δεν είναι αναπτυξιακά κατάλληλο να μετατίθεται αποκλειστικά στο ίδιο το παιδί.

Η γονική καθοδήγηση παραμένει απαραίτητη. Ο ρόλος του γονέα δεν είναι να επιβάλει αυθαίρετα μια επιλογή, αλλά να λειτουργήσει ως καθοδηγητής που θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την απόφαση.

Με ποια κριτήρια επιλέγουν συνήθως τα παιδιά;

Όταν τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν σχολείο, τα κριτήριά τους συχνά διαφέρουν σημαντικά από αυτά των ενηλίκων.

Τα πιο συνηθισμένα κριτήρια που αναφέρουν είναι:

• να πάνε στο ίδιο σχολείο με τους φίλους τους

• η φήμη ότι το σχολείο είναι «πιο εύκολο», και κατά συνέπεια η αποφυγή αυστηρών καθηγητών ή αυξημένων απαιτήσεων

• η κοντινή απόσταση από το σπίτι

• το πόσο «ευχάριστο» ή «χαλαρό» φαίνεται το σχολικό περιβάλλον

• το πόσες εκδρομές κάνουν

• το πόσες ώρες μαθήματος «χάνουν»

Τα κριτήρια αυτά είναι απολύτως κατανοητά από αναπτυξιακής απόψεως, καθώς τα παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία στο αίσθημα ασφάλειας, στη φιλική παρέα και στη μείωση του άγχους. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε τα κριτήρια που εξυπηρετούν μακροπρόθεσμα το εκπαιδευτικό και ψυχοκοινωνικό όφελος του παιδιού.

Για παράδειγμα, η επιλογή ενός σχολείου μόνο επειδή θεωρείται «εύκολο», μπορεί να στερήσει από το παιδί ευκαιρίες για γνωστική πρόκληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαφή με ένα πιο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Τι οδηγεί τους γονείς στο να αφήσουν την απόφαση στο παιδί;

Συχνά, η επιλογή να αποφασίσει το ίδιο το παιδί για το Γυμνάσιο δεν προκύπτει μόνο από την επιθυμία των γονέων να ενισχύσουν την αυτονομία του. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη στάση. Μερικοί γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν την έντονη επιμονή ή τη δυσαρέσκεια του παιδιού, φοβούμενοι ότι μια διαφορετική απόφαση θα οδηγήσει σε συγκρούσεις ή συνεχή γκρίνια. Άλλοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα μάθει να αναλαμβάνει ευθύνες από νωρίς και να βιώνει τις συνέπειες των επιλογών του. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου οι γονείς αισθάνονται αβεβαιότητα για το ποια επιλογή είναι καλύτερη ή επιθυμούν να δείξουν εμπιστοσύνη στο παιδί τους. Παρότι οι προθέσεις αυτές συχνά είναι θετικές, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ενίσχυση της αυτονομίας δεν σημαίνει απαραίτητα μεταβίβαση μιας τόσο σημαντικής απόφασης εξ ολοκλήρου στο παιδί. Η γονική καθοδήγηση και η συνδιαμόρφωση της απόφασης παραμένουν καθοριστικές για την ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.

Ποιος είναι ο υγιής τρόπος λήψης της απόφασης;

Η ιδανική προσέγγιση είναι η συμμετοχική λήψη απόφασης. Δηλαδή, το παιδί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, αλλά η τελική ευθύνη να παραμένει στους γονείς.

Μερικά πρακτικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν:

1. Ανοιχτή συζήτηση με το παιδί

Οι γονείς μπορούν να ρωτήσουν το παιδί τι σκέφτεται, τι το ανησυχεί και τι το ελκύει σε ένα σχολείο. Είναι σημαντικό να ακουστούν οι σκέψεις του χωρίς άμεση απόρριψη.

2. Εξήγηση των πραγματικών παραγόντων

Οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν με απλό τρόπο τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπως:

• το παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου

• οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες

• η ασφάλεια και η υποστήριξη των μαθητών

• η απόσταση και η καθημερινή πρακτικότητα

3. Συλλογή πληροφοριών

Η επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, άλλους γονείς ή το ίδιο το σχολείο μπορεί να βοηθήσει, ώστε η απόφαση να βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο σε φήμες.

4. Διατήρηση της γονικής ευθύνης

Αν και η γνώμη του παιδιού είναι σημαντική, η τελική απόφαση καλό είναι να λαμβάνεται από τους γονείς. Αυτό δεν σημαίνει αγνόηση του παιδιού, αλλά ανάληψη της ευθύνης που αντιστοιχεί στο ρόλο τους.

Παράγοντες που είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη οι γονείς

Πέρα από τις γενικές πληροφορίες για τα σχολεία, οι γονείς καλούνται συχνά να λάβουν υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες ή τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και η επιλογή του σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την προσαρμογή και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, ένα παιδί που δυσκολεύεται στις κοινωνικές δεξιότητες ή στη δημιουργία φιλικών σχέσεων, μπορεί να ωφεληθεί όταν γνωρίζει ότι στο νέο σχολείο θα υπάρχουν κάποια παιδιά που ήδη γνωρίζει. Η παρουσία έστω και ενός γνώριμου προσώπου μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ασφαλείας στη μετάβαση στο νέο περιβάλλον.

Σε άλλες περιπτώσεις, ένα παιδί που προέρχεται από ένα μικρό Δημοτικό Σχολείο σε χωριό και καλείται να μεταβεί σε ένα μεγάλο Γυμνάσιο πόλης, μπορεί να βιώσει έντονα τη μετάβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γονείς ίσως χρειαστεί να εξετάσουν ένα σχολείο με μικρότερο αριθμό μαθητών ή ένα πιο υποστηρικτικό και οικείο σχολικό κλίμα, ώστε η προσαρμογή να γίνει πιο ομαλά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η περίπτωση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών, όπως τμήματα ένταξης ή άλλες μορφές υποστηρικτικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την ακαδημαϊκή πορεία και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Αντίστοιχα, παιδιά που είναι πιο ευαίσθητα στο άγχος ή δυσκολεύονται με μεγάλες αλλαγές, μπορεί να χρειάζονται ένα περιβάλλον που προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας.

Τι χρειάζεται τελικά το παιδί;

Περισσότερο από το να αποφασίσει μόνο του, το παιδί χρειάζεται να αισθανθεί ότι:

• η γνώμη του ακούγεται

• οι γονείς του το στηρίζουν

• μπορεί να βασίζεται στους γονείς του

• η απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα τις δικές του ανάγκες, τη δική του προσωπικότητα και την όσο γίνεται καλύτερη υποστήριξή του και εξέλιξή του

Η μετάβαση στο Γυμνάσιο είναι μια περίοδος που απαιτεί ισορροπία μεταξύ αυτονομίας και καθοδήγησης. Όταν οι γονείς καταφέρνουν να συνδυάσουν αυτά τα δύο, βοηθούν το παιδί να αναπτύξει σταδιακά δεξιότητες λήψης αποφάσεων χωρίς να του μεταφέρουν πρόωρα ευθύνες που δεν είναι ακόμη έτοιμο να διαχειριστεί.

Τελικά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η επιλογή ενός σχολείου, αλλά η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο το παιδί θα μπορέσει να εξελιχθεί, να μάθει και να νιώσει ασφαλές στην επόμενη σημαντική φάση της ζωής του.