Περί της ψηφιακής κάρτας αγρότη και λοιπών δαιμονίων…

Έχουν περάσει τρεις μήνες από τις τελευταίες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων με τις οποίες αναδείχτηκε το υπαρξιακό πρόβλημα του Πρωτογενούς

Τομέα, που για πρώτη φορά μάλιστα έγινε αντιληπτό από το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό της αντιμετώπισης των αγροτών από τον πρωθυπουργό (πέρα από τα ευτράπελα των επιλεκτικών προσκλήσεων στο Μαξίμου) είναι όταν ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για την ικανοποίηση περισσότερων αιτημάτων» πέρα από τα ψιχία που αρκέστηκε να δώσει.

Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό από όλους εμάς τους «αδαείς», το μείζον θέμα της εγχώριας παραγωγής τροφίμων που φαίνεται ότι καταρρέει, η ταχύτατη εγκατάλειψη της γεωργίας και κτηνοτροφίας και ο μαρασμός της υπαίθρου, ζητήματα που αποτελούν νάρκη για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του το υποβάθμισαν και το αντιμετώπισαν όπως οποιοδήποτε άλλο συντεχνιακό ζήτημα!

Προσωπική μου άποψη είναι ότι η ικανοποίηση μεμονωμένων αιτημάτων χωρίς όραμα, σχέδιο και στρατηγική για τον Πρωτογενή Τομέα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ασπιρίνες σε σοβαρή ασθένεια. Υπενθυμίζω, ότι με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε εξέλιξη, η κυβέρνηση ακολουθώντας πιστά συγκεκριμένες κατευθύνσεις από οργανωμένα συμφέροντα, ψήφισε τη συμφωνία με τη MERCOSUR, χωρίς προηγουμένως να έχει προηγηθεί διαβούλευση και χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή για την καταρρέουσα ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.

Και οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται με τις τελευταίες ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, που μεταξύ πολλών άλλων, προβλέπουν ψηφιακή κάρτα που πρέπει να «χτυπάμε» οι αγρότες πηγαίνοντας στο χωράφι μας, για κατάργηση του εργόσημου και αντικατάστασή του με ασφάλιση εργατών μέσω ΕΦΚΑ (δηλαδή ένσημα ΙΚΑ) και μετακλήσεις εργατών γης από Τρίτες χώρες με μέγιστη διάρκεια 6 μηνών!

Τα παραπάνω, όσον αφορά όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον Πρωτογενή Τομέα, μεταφράζονται σε αλματώδη αύξηση της γραφειοκρατίας, του κόστους ασφάλισης και λογιστικής υποστήριξης και της όλο και εντεινόμενης δυσκολίας εύρεσης εργατών γης, σε μια εποχή που το κόστος παραγωγής είναι η βασική αιτία εγκατάλειψης του Πρωτογενούς Τομέα και από τα κύρια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στις τελευταίες κινητοποιήσεις!

Πόσο πιο σαφές να μας το κάνει το Αθηνοκεντρικό κράτος ότι όχι απλά αδιαφορεί για την ελληνική περιφέρεια, αλλά έχει άλλα, «μεγάλα σχέδια», που εστιάζονται στον μαρασμό και την εγκατάλειψη; Όσον αφορά όλους εμάς που επιμένουμε να φυλάμε Θερμοπύλες, όχι μόνο δεν πρέπει να ελπίζουμε σε βοήθεια αλλά να προετοιμαζόμαστε για ρήξη με όλους αυτούς που σχεδιάζουν ένα μέλλον για τη χώρα μας χωρίς Ελληνική περιφέρεια.

Κατά τα άλλα ο πρωθυπουργός στις 4 Φεβρουαρίου 2022 δήλωνε ότι «Οι αγρότες μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους έμπρακτα». Αυτό, βέβαια, πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το εργαλείο, δηλαδή, με το οποίο εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προορισμένες για την στήριξη των αγροτών, κατέληγαν σε τσέπες ημετέρων μέσω πλαστών δηλώσεων και πελατειακών δικτύων.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές προτεραιότητες του πρωθυπουργού και όχι τα ευχολόγια, δεν πρέπει να μας εκπλήττει η επιλογή του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιου Καββαδά και της σχέσης του με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.