Να μην επιτρέψουμε τη νέα ωμή πρόκληση του Γερμανικού κράτους να παραχαράξει την ιστορία της Εθνικής μας Αντίστασης

Για μία ακόμη φορά το γερμανικό κράτος συνεχίζει, κυνικά, να προκαλεί .Επιδιώκει να διαπράξει ιεροσυλία ακόμη και με τα φωτογραφικά ιστορικά ντοκουμέντα του τουφεκισμού από τους Γερμανούς Ναζί των διακοσίων πατριωτών κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Πιο συγκεκριμένα, το ίδρυμα Friedrich Ebert στην Αθήνα οργανώνει εκδήλωση στις 30 Απριλίου στις 5μμ με θέμα «Η Καισαριανή και οι φωτογραφίες των 200: Από τις φωτογραφίες των θυτών σε εθνικό μνημείο». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα, 30 Απριλίου 2026, 5:00μμ - 7:00μμ

στο ξενοδοχείο Elektra Palace Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 στην αίθουσα «Balroom”, με την παρουσία μάλιστα του Andreas Kindl, Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Η πρόκληση και η ασέβεια και η ιεροσυλία είναι ακόμη πιο μεγάλη διότι επιλέγουν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση τους την παραμονή της Πρωτομαγιάς ,την παραμονή της επετείου της εκτέλεσης των 200 αγωνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Γερμανούς Ναζί κατακτητές.

Για αυτό είναι υποχρέωση μας να αντιδράσουμε να καταγγείλουμε την πρόκληση και την ασέβεια και να μην επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί η ιεροσυλία αυτή.

Με την ανακοίνωσή τους, γίνονται φανεροί οι πραγματικοί στόχοι της εκδήλωσης: Το γερμανικό κράτος ομολογεί, χωρίς αιδώ, ότι αναζητά «μία νέα προσέγγιση της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα» (!!!) και αποκαλύπτουν την αγωνία τους, για το «τι σημαίνουν οι εικόνες για τις ελληνογερμανικές σχέσεις και την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής κουλτούρας μνήμης» (!!!)

Οφείλουμε να τους πούμε καθαρά :

• Με ποιο δικαίωμα, άραγε, το γερμανικό κράτος επιχειρεί ανενδοίαστα να θέσει υπό τον έλεγχό του την ιστορική μνήμη της Εθνικής μας Αντίστασης;

• Από πού αντλεί, άραγε, το θράσος της η γερμανική κυβέρνηση, η οποία, αντί να αποδώσει τις απαράγραπτες και στέρεα τεκμηριωμένες οφειλές της προς την Ελλάδα, επιχειρεί να διαμορφώσει μία «κοινή κουλτούρα μνήμης», σύμφωνη, προφανώς , με την οπτική και τα συμφέροντα του γερμανικού κράτους;

• Έως πότε θα ανεχόμαστε την νεοαποικιοκρατική συμπεριφορά της Ο.Δ. της Γερμανίας που αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως υποτελή χώρα φιλοδοξώντας, μάλιστα, να επιβάλλει ως επίσημη Ιστορία της πατρίδας μας τη γερμανική εκδοχή της Ιστορίας της Κατοχής και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου;

Είναι γνωστό ότι εδώ και, τουλάχιστον, δώδεκα χρόνια, η γερμανική κυβέρνηση, με πολιορκητικό κριό τα διαβόητα γερμανικά ταμεία, ιδρύματα και εκπαιδευτικά προγράμματα («Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, «Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον», πρόγραμμα «Memories of Occupation in Greece – MOG», κ.α.), επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό της την ιστορική μνήμη της Κατοχής και της Αντίστασης, να «ξεπλύνει» την ενοχή της για τα τερατώδη εγκλήματα που διέπραξε το Γ' Ράιχ στην Ελλάδα και να υπονομεύσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2026, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του γερμανικού κράτους οργανώθηκε ημερίδα για το κολαστήριο Παύλου Μελά όπου μαρτύρησαν από το γερμανικό στρατό κατοχής χιλιάδες πατριώτες. Ενώ πριν μερικά χρόνια, η Γερμανία επιχείρησε να διεισδύσει μέσω χρηματοδότησης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, τον πιο εμβληματικό τόπο μαρτυρίου, Αντίστασης και θυσίας. Όμως η απόπειρα αυτή έπεσε στο κενό χάρη στη γενικευμένη αντίσταση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, δημοτικών παρατάξεων της Καισαριανής, Αντιστασιακών Οργανώσεων και άλλων φορέων, αλλά κυρίως του λαού της Μαρτυρικής Πόλης.

Ευτυχώς το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και το Δίκτυο Μαρτυρικών Δήμων, σε κοινό τους υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς τον Δεκέμβριο του 2020,προειδοποίησαν ότι η Γερμανία επιχειρεί «να στρεβλώσει την ιστορική μνήμη της Εθνικής Αντίστασης και να ξεπλύνει τα εγκλήματα που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία κατά του ελληνικού λαού». Και τόνιζαν με σαφήνεια ότι: «σκοπός επίσης, των πρωτοβουλιών αυτών είναι να δείξουν ότι η Ο.Δ.Γ. εργάζεται, δήθεν, για τη «συμφιλίωση» με την Ελλάδα, την ώρα που παραμένει προκλητικά αδιάλλακτη απέναντι στις νόμιμες, απαράγραπτες και ισχυρά τεκμηριωμένες ελληνικές αξιώσεις.

Οφείλουν όλοι οι Έλληνες πατριώτες , οι κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις , η και όλα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα να μην επιτρέψουμε να περάσει η βρώμικη προσπάθεια της Γερμανίας να ελέγξει και να πλαστογραφήσει την Ιστορία της Κατοχής και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ! Αντίθετα, ο μόνος δρόμος για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η διάσωση και ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης και η απόδοση Δικαιοσύνης! Όπως έδειξε και η συγκλονιστική εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου στην Αθήνα πριν δύο εβδομάδες, η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι, σήμερα, πιο επίκαιρη παρά ποτέ καθώς αποτελεί την πιο αποστομωτική απάντηση στους επίδοξους παραχαράκτες της ιστορικής αλήθειας! Οφείλει ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του να αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους και να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών!

* μέλος Προεδρείου του Δ.Σ. του “Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος”



