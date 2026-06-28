Εικόνα ντροπής στο οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Κορώνης

Εικόνα εγκατάλειψης και ντροπής εμφανίζει διαχρονικά το Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Κορώνης που ως γνωστόν βρίσκεται εντός του Ενετικού Κάστρου, σε έναν αρχαιολογικό χώρο με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Στεγάζεται σε ένα ισόγειο παλαιό κεραμοσκεπές κτίσμα μικρών διαστάσεων (δύο δωματίων) και εντός αυτού επικρατεί το αδιαχώρητο, στο οποίο στοιβάζονται στην κυριολεξία οι οστεοθήκες των νεκρών.

Είναι τέτοια η στενότητα των χώρων του, ώστε η είσοδος,

παραμονή και διέλευση των επισκεπτών γίνεται «μετά βασάνων». Εσωτερικά εκτός της κακής κατάστασης και ασφυξίας που επικρατεί, αναδύεται έντονη δυσοσμία και υφίσταται «κυκλοφορία» κάθε είδους ζωυφίων, τρωκτικών κλπ., ώστε να δημιουργείται μια αποπνικτική και απωθητική ατμόσφαιρα σε τέτοιο βαθμό, που όπως λέγεται, οι ιερείς που καλούνται να τελέσουν τρισάγια, να τα πραγματοποιούν εξωτερικά, στην είσοδο, για προφανείς λόγους!

Κατά συνέπεια, υπάρχει άμεση ανάγκη και κατεπείγον λόγος να αλλάξει και να διορθωθεί αυτή η ζοφερή, ντροπιαστική και τριτοκοσμική εικόνα του. Αφενός διότι ο σεβασμός των νεκρών αποτελεί μια πανανθρώπινη ηθική αξία και ένδειξη πολιτισμού αφετέρου διότι προσβάλλει όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα του τόπου, της εκκλησίας και της πολιτείας που έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση για την αποκατάσταση αυτού του ιερού μνημείου.

Συγχρόνως, όμως, προσβάλλει και χαρακτηρίζει υποτιμητικά και τους δημότες και την τοπική κοινωνία, οι οποίοι για πολλά χρόνια παραμένουν αδρανείς, αμήχανοι και αμέτοχοι μπροστά σε αυτό το λυπηρό φαινόμενο, αλλά και σε άλλα σοβαρά προβλήματα της Κορώνης οι οποίοι αρκούνται σε απλές διαπιστώσεις και παράπονα.

Ο Νόμος προβλέπει, ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα ίδρυσης, διοίκησης διαχείρισης και επέκτασης των Κοιμητηρίων ανήκει στους Δήμους (Ν. 3463/2006 «Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων», Ν. 445/1968 και ΝΔ 1140/1972), ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία για το ποια Αρχή έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να διοικεί, διαχειρίζεται και εν γένει λειτουργεί τα Κοιμητήρια και τα συναφή με αυτά Οστεοφυλάκια κλπ.

Όμως παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας και αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πύλου – Νέστορος και γενικά στη χώρα, στην περίπτωση του Κοιμητηρίου Κορώνης, η διοίκηση, διαχείριση και κυρίως η λειτουργία του, γίνεται εδώ και πολλά χρόνια άτυπα, εμπειρικά και με ερασιτεχνικό τρόπο, δηλαδή χωρίς οργανωτική

δομή και συγκρότηση και φυσικά χωρίς Κανονισμό Λειτουργίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη έως αδύνατη η βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών του και συνακόλουθα η αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και η αύξηση των αναγκαίων εσόδων.

Κάποια σοβαρή προσπάθεια που εκδηλώθηκε στο παρελθόν, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, επί δημαρχίας Δημήτρη Καφαντάρη, δεν συνεχίστηκε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Επίσης κάποια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με προπαρασκευαστικές εργασίες πριν λίγα χρόνια από τον νυν δήμαρχο Παν.. Καρβέλα για την επισκευή και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Οστεοφυλακίου ματαιώθηκαν, άγνωστο για ποιους λόγους, με συνέπεια να διαιωνίζεται η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Ας ελπίσουμε, ότι το δημοσίευμα αυτό θα κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων και θα δοθεί επιτέλους λύση στο μείζον και χρόνιο αυτό ζήτημα.