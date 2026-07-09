Αρχαίες Φαρές: Μια πλατεία χωρίς ιστορική μνήμη ή μια συνειδητή πολιτική επιλογή;

Η ανακατασκευή της πλατείας της Υπαπαντής παρουσιάστηκε ως ένα έργο που θα αναβάθμιζε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Ωστόσο, πίσω από το νέο δημόσιο χώρο παραμένει ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Ποια θέση επιφυλάχθηκε στις αρχαίες Φαρές, στις ίδιες τις ρίζες της πόλης;

Αντί να αποτελέσουν το επίκεντρο της νέας πλατείας, οι αρχαιότητες περιορίστηκαν σε έναν μικρό χώρο, χωρίς να αξιοποιηθεί η μοναδική ευκαιρία δημιουργίας ενός εμβληματικού αρχαιολογικού και πολιτιστικού τοπόσημου. Έτσι γεννιέται ένα εύλογο ζητήμα. Αποτελεί αυτή η εικόνα μια πλατεία χωρίς ιστορική μνήμη ή μια συνειδητή πολιτική επιλογή;

Σε ποια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη θα θεωρούνταν φυσιολογικό να καλύπτονται αρχαιότητες χιλιάδων ετών με οικοδομικά υλικά και οπλισμένο σκυρόδεμα, αντί να αναδεικνύονται ως το σημαντικότερο στοιχείο της ταυτότητάς της;

Σε ποια Ελληνική πόλη η ιστορία θα αντιμετωπιζόταν ως εμπόδιο και όχι ως ευκαιρία για ανάπτυξη, πολιτισμό και ποιοτικό τουρισμό;

Οι αρχαίες Φαρές δεν είναι ένα ακόμη αρχαιολογικό εύρημα. Είναι η απαρχή της ιστορίας της Καλαμάτας. Είναι το σημείο όπου η πόλη μπορεί να αφηγηθεί τη διαδρομή της μέσα στους αιώνες. Κάθε σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη θα επεδίωκε να ενσωματώσει ένα τέτοιο μνημείο στον δημόσιο χώρο της, μετατρέποντάς το σε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Αντί γι' αυτό, η εικόνα που δημιουργήθηκε αφήνει πολλούς πολίτες με την αίσθηση ότι οι αρχαιότητες αντιμετωπίστηκαν ως στοιχείο που έπρεπε να περιοριστεί και όχι να αναδειχθεί. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό και απαιτεί απαντήσεις. Ποια ήταν τα κριτήρια αυτής της επιλογής; Εξετάστηκαν άλλες λύσεις; Γιατί δεν επιλέχθηκε μια προσέγγιση που θα ανέδειχνε το σημαντικότερο πολιτιστικό κεφάλαιο της Καλαμάτας;

Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο. Είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος μιας πόλης που θέλει να αποκτήσει ταυτότητα, εξωστρέφεια και διαχρονική αξία. Η ανάδειξη των αρχαίων Φαρών δεν θα ήταν μόνο μια πράξη σεβασμού προς την ιστορία, θα ήταν μια επένδυση για το μέλλον της Καλαμάτας.

Οι αρχαίες Φαρές δεν ανήκουν σε καμία δημοτική πλειοψηφία και σε καμία θεσμοθετημένη αρχή. Ανήκουν στους πολίτες, στην ιστορία του τόπου και στις επόμενες γενιές.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μας κρίνει η ιστορία.

Γιατί οι αρχαίες Φαρές δεν ζητούν τίποτα από εμάς.

Οι επισκέπτες συνομιλούν με το παρελθόν και βλέπουν το μέλλον. Αυτή είναι η πολιτιστική κληρονομιά και εμείς είμαστε εκείνοι που θα κριθούμε για το πώς επιλέξαμε να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.