SOS Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Προγράμματος Νέων Αγροτών 2024.

Χιλιάδες νέοι που επέλεξαν να ζήσουν και να επενδύσουν στην ελληνική ύπαιθρο βρίσκονται εδώ και μήνες σε καθεστώς αβεβαιότητας. Έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις, έχουν αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις και οργανώνουν την επαγγελματική τους πορεία, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν εάν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και πότε θα λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα υπεύθυνες απαντήσεις.

Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Νέων Αγροτών 2024 και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της;

Πότε προβλέπεται να καταβληθεί η πρώτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους του προγράμματος;

Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πανελλαδικά και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, πόσες έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα και πόσες εξακολουθούν να εκκρεμούν;

Η στήριξη και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού δεν μπορεί να αποτελεί μόνο κυβερνητική εξαγγελία. Απαιτεί συνέπεια, αξιοπιστία και έμπρακτη στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να ζήσουν στην ελληνική ύπαιθρο.

Σε μια ύπαιθρο που μαραζώνει και σε μια αγροτική παραγωγή που συνεχώς ελαττώνεται, τέτοια ζητήματα έπρεπε να είναι πρώτα πρώτα στην ατζέντα της Κυβέρνησης και ασφαλώς να λύνονται αμέσως και αποτελεσματικά.

Το ΠΑΣΟΚ έχοντας στο dna του τη στήριξη στον Έλληνα αγρότη καταγγέλει την καθυστέρηση αυτή και δεσμεύεται να δώσει πραγματικές λύσεις που θα βοηθήσουν την ελληνική ύπαιθρο.