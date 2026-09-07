ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΗ: Ωρα να σχεδιάσουμε τον ποδηλατόδρομο που θα ενώσει τις δύο πόλεις

Καλαμάτα και Μεσσήνη είναι δύο γειτονικές πόλεις με καθημερινές σχέσεις, κοινές ανάγκες και σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας. Η μεταξύ τους σύνδεση δεν αφορά μόνο τους δρόμους και τα αυτοκίνητα.

Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να μετακινούνται οι άνθρωποι στο μέλλον.

Γι’ αυτό καταθέτω δημόσια μια συγκεκριμένη πρόταση:

Τα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης να ανοίξουν επίσημα τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός διαδημοτικού ποδηλατικού άξονα που θα συνδέει τις δύο πόλεις.

Να εξεταστεί η δυνατότητα εκπόνησης κοινής μελέτης. Να διερευνηθεί η καταλληλότερη χάραξη. Να αναζητηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία. Να υπάρξει συνεργασία των δύο Δήμων με την Περιφέρεια και τους αρμόδιους φορείς. Και να διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την υλοποίηση του έργου. Δεν μιλάμε απλώς για έναν ποδηλατόδρομο.

Μιλάμε για μια υποδομή που μπορεί να ενισχύσει την καθημερινή μετακίνηση, την άθληση, τον τουρισμό, την περιβαλλοντική συνείδηση και, κυρίως, τη λειτουργική σύνδεση δύο πόλεων.

Μιλάμε για το πώς θέλουμε να είναι η περιοχή μας τα επόμενα χρόνια.

Και εδώ χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση να βλέπει λίγο πιο μακριά από τον ορίζοντα μιας θητείας. Δεν χρειάζεται να υποσχεθούμε ότι το έργο θα γίνει αύριο.

Χρειάζεται να αποφασίσουμε ότι θα το σχεδιάσουμε, θα το διεκδικήσουμε και θα αναζητήσουμε τον τρόπο να το κάνουμε πράξη. Γι’ αυτό προτείνω το θέμα να έρθει στα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης. Να συζητηθεί θεσμικά. Να εξεταστεί σοβαρά.= Να υπάρξει συνεργασία. Γιατί οι δύο πόλεις μπορούν να μοιραστούν όχι μόνο έναν δρόμο, αλλά και ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Καλαμάτα – Μεσσήνη με ποδήλατο.

Ένα έργο που μπορεί σήμερα να είναι μια πρόταση. Ας γίνει αύριο ένας κοινός αυτοδιοικητικός στόχος.