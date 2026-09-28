Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα, νέα επιδείνωση από Τετάρτη – Πρόγνωση από την Αν. Τυράσκη

Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές για την εποχή.

Λόγω της αυξημένης ηλιοφάνειας, οι μέγιστες τιμές θα είναι λίγο υψηλότερες από τις χθεσινές, χωρίς ωστόσο να αναμένεται σημαντική άνοδος ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες ημέρες.



Η εικόνα του καιρού σήμερα

Η ημέρα ξεκίνησε με καθαρό ουρανό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περισσότερες νεφώσεις καταγράφονται κυρίως στη βόρεια Κρήτη, όπου εκδηλώνονται λίγες τοπικές βροχές εξαιτίας του ενισχυμένου βόρειου ρεύματος.

Νεφώσεις αναμένονται επίσης στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, από την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Θεσσαλία έως τη Χαλκιδική. Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα για πολύ ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς τα φαινόμενα να είναι σημαντικά.

Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στην ηπειρωτική χώρα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Πρόκειται για περιορισμένη αστάθεια, η οποία ενδέχεται να δώσει λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο.

Η γενική εικόνα, πάντως, θα είναι καλή, με αρκετή ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις πρωινές ώρες η υγρασία θα είναι αυξημένη, λόγω των βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν.

Έως 7 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες έφταναν τοπικά και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, έως 4 μποφόρ, από διάφορες διευθύνσεις και κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις χθεσινές τιμές, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας της ηλιοφάνειας.

Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πολύ τοπικά, στη δυτική και νότια Ελλάδα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, ενδέχεται να αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπου θα επικρατεί ο ενισχυμένος βοριάς, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, πάντως, η ψύχρα είναι πλέον αισθητή, καθώς σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας οι θερμοκρασίες βρίσκονται κοντά ή και κάτω από τους 10 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται μία ηλιόλουστη ημέρα, με πολύ λίγες νεφώσεις γύρω στο μεσημέρι. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι λίγο χαμηλότερη εξαιτίας των ανέμων.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει καλοκαιρία, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς.

Παρόμοιο το σκηνικό την Τρίτη

Η Τρίτη θα κυλήσει με καιρικές συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί αρκετή ηλιοφάνεια.

Λίγο περισσότερες νεφώσεις αναμένονται στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην ανατολική Θεσσαλία, τη Στερεά, την Εύβοια, τη βόρεια Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Επιδείνωση από την Τετάρτη

Την Τετάρτη οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, θα αυξηθούν οι νεφώσεις και οι βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη.

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό και την Πέμπτη, με αρκετή συννεφιά και φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στην Εύβοια, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν κοντά στους 20 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο ενδέχεται να περιοριστούν στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.