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Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 10:46

Κατερίνη: Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

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Κατερίνη: Ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

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Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ανήλικη που την Κυριακή (27/9) έπεσε από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Η ανήλικη φέρεται να φέρει κατάγματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περαιτέρω στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση και την κατάθεση της ανήλικης.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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